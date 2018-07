Finanční podpora z EU od roku 2020 klesne, kraje přijdou o peníze

České ekonomice se daří. Obrazem toho bude nižší finanční podpora z Evropské unie. Kraje si tak po roce 2020 uříznou méně z evropského rozpočtu, a to až o 20 % oproti minulým rokům. V současné době podporuje Evropská unie krajské projekty ze 70 %. To se od roku 2020 změní. Dojde ke snížení spolufinancování a to na 50 %. Kraje tak přijdou o výraznou finanční injekci. "Každý projekt, který bylo možné financovat a měl rozpočet například 1 milion korun, doteď získal podporu z evropských zdrojů v úrovni 850 tisíc korun. To klesne téměř na polovinu," říká zástupce Plzeňského a Pardubického kraje v Bruselu, Zbyněk Prokop.

Po roce 2020 sníží europoslanci tok financí pro oblast zemědělství. Prosazují podporu malých farmářů, které tolik nedevastují krajinu a snaží se zachovat zdroje pitné vody.

O to víc chtějí investovat do vědy a vzdělávání. Konkrétně 100 miliard euro. To má zajistit, aby mladí lidé získali potřebné vzdělání a zajistili si tak lepší pracovní podmínky.