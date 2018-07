Vážná situace na trhu práce. Chybí tisíce řidičů autobusů i brigádnici

V Česku stále chybí řidiči linkových autobusů. V současné době by bylo potřeba zhruba 10 tisíc nových lidí. Jenže ti se nehrnou. Přilákat je zatím nedokázaly ani náborové příspěvky či benefity dopravců nebo třeba řidičáky zdarma. Za volanty autobusů tak někdy musí usednout například i dispečeři.

"Tak třeba dneska jsem vstával o půl třetí ráno, no a vracím se v 8 hodin večer. A zítra jdu na to znova," svěřil se TV Nova jeden z řidičů. A právě časová náročnost této profese je jeden z hlavních důvodů, proč firmy nové zaměstnance shánějí jen velmi obtížně.

"Řízení autobusu je velmi časově náročná práce. Mladí řídit nechtějí a ti, kteří si udělali řidičák kdysi dávno v armádě, nám stárnou a odcházejí do důchodu," uvedl tiskový mluvčí skupiny Arriva v ČR Roman Herden.

Počet chybějících řidičů je alarmující. "Podle informací které máme k dispozici je to přes 10 000 řidičů. Přibližně 2 500 řidičů má odcházet do starobního důchodu," uvedl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

Přepravní společnosti lákají nové zaměstnance na velké množství benefitů. Ani to ale nestačí. Zkušení řidiči zkrátka na trhu práce nejsou. Náborové kampaně tak někteří dopravci zaměřují i na lidi, kteří nikdy neřídili. A netýká se to jen mužů.

"Z těch lidí řidiče vyškolíme, řidičák jim zaplatíme. Pokud nastoupí přeci jen hotový řidič, tak dostane nástupní bonus 10 000 korun," doplnil Herden.

Podle odborářů mzda řidiče autobusu nepřesahuje v současné době 120 korun na hodinu v hrubém. "Samozřejmě se tam nějaké finanční prostředky k tomu dopočítávají, to je ta odměna za čekání, ale to zase znamená, že ten řidič stráví 300 až 350 hodin na pracovišti," vysvětlil Pomajbík.

A situace začíná být kritická. "Ve chvíli, kdy se to spojí ještě s tou vyšší nemocností, tak potom dispečeři se snaží hledat, kde všude by se dali ještě sehnat řidiči, snaží se povolávat řidiče, kteří jezdí na dohodu, řeší se to samozřejmě taky formou subdodávek, spoluprací s jinými dopravci a mnohdy se také stane to, že dispečeři musí vyrazit za volant autobusu a musí obsloužit nějaký spoj," uvedl Herden.

S velkou mírou nadsázky by se dalo říct, že situaci vyřeší až autonomní vozy bez řidiče. To je ale zatím hudba vzdálené budoucnosti.