Někdo tady lže. Babiš, Hamáček a Zeman hrají podivnou hru

Prezident vládu jmenoval už ve středu, stále se však řeší, jak to bylo s nejmenováním Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Zmatek podporují i protichůdná prohlášení vrcholných politiků. A dá se říct, že někdo z nich zkrátka lže. Naposledy přilil olej do ohně ve čtvrtek prezident Miloš Zeman. V rozhovoru pro TV Barrandov totiž řekl, že od premiéra Andreje Babiše dostal dva návrhy na složení jeho druhé vlády. První, předběžný návrh, na Hrad dorazil minulý týden. V seznamu ovšem podle prezidenta jméno sporného Miroslava Pocheho chybělo. Tím by ovšem Babiš porušil koaliční smlouvu s ČSSD. Proto v pondělí dorazil na Hrad poupravený seznam budoucích ministrů.

"Druhý návrh byl v podstatě dopis pana premiéra Babiše, kde mi navrhoval dva ministry zahraničí, nejprve Miroslava Pocheho a v případě, že ho nepřijmu, tak pana Hamáčka,“ uvedl na Barrandově Miloš Zeman.

A hlava státu si při jmenování vlády vybrala druhou možnost. Zemanovo prohlášení je nicméně v rozporu s výrokem Andreje Babiše. Ten totiž ve středu iDnesu řekl, že na zahraničí navrhl pouze Miroslava Pocheho, ne jeho stranického šéfa Hamáčka. Toto tvrzení ale nekoresponduje se včerejším vyjádřením Miloše Zemana, který trvdil, že mu dal Babiš na výběr.

O existenci dvou různých návrhů členů vlády informoval i portál aktuálně.cz. "V jednom dopise byl seznam ministrů včetně pana Pocheho. V reakci na něj přišlo vyjádření prezidentské kanceláře, která se postavila proti. Vznikl tedy druhý dopis, v němž stojí, že v případě, že bude pan prezident proti návrhu jmenování pana Pocheho, ať jmenuje dočasně někoho jiného z ČSSD . Bylo potřeba, aby vznikla vláda," řekl portálu vysoce důvěryhodný zdroj z blízkosti premiéra.

Babiš nicméně existenci dvou různých verzí vytrvale popírá, o druhém seznamu podle svých slov nic neví ani Jan Hamáček. Kdo v tomto sporu mluví pravdu, je důležité i proto, že se "hraje" o (ne)porušení ústavy.

Pokud by totiž prezident do Černínského paláce poslal Jana Hamáčka, aniž by mu ho premiér na post ministra navrhl, porušil by tím českou ústavu.