Za ztracené, zpožděné nebo poškozené zavazadlo může mít cestující nárok na desítky tisíc korun

Jestliže dopravce cestující ztratí, poškodí nebo zpozdí zavazadlo, může cestující jako odškodnění získat až 35 000 Kč. Odškodnění je nařízeno tzv. Montrealskou úmluvou.

Zpoždění zavazadla

Jestli letecká společnost cestujícímu zpozdí jeho zavazadlo, cestující si může nakoupit nezbytné věci, které v zavazadle měl a bez kterých by se po dobu zpoždění neobešel. Klasicky se jedná o hygienické potřeby (kartáček, mýdlo, šampon apod.), základní ošacení (bunda, spodní prádlo, kalhoty apod.), kosmetika (make-up, krém na obličej apod.) či třeba nabíječka na telefon.

Cestující by se však měli vyvarovat nákupu zbytečně drahých věcí, které by jim následně nemusely být proplaceny. Pokud by si cestující například koupil značkové boty za několik tisíc korun, musel by prokázat, že se bez nich skutečně v době zpoždění zavazadla neobešel.

Důležité je, aby si cestující při nákupu věcí ponechali účtenky. Následně lze po letecké společnosti vymáhat odškodnění ve výši zakoupených věcí, je však potřeba do dvaceti jedna dní podat letecké společnosti reklamaci.

Ztracené zavazadlo

Zavazadlo je obecně považováno za ztracené za 21 dní. V tomto případě může cestující požadovat po dopravci odškodnění za věci, které v kufru byly. Aby však mohl odškodnění požadovat, musí být schopen dokázat hodnotu těchto věcí. Hodnota věcí v zavazadle se obvykle dokládá čestným prohlášením a účtenkami.

Letecká společnost je následně povinna vyplatit odškodnění dle účtenek až do výše cca 35 000 Kč.

Poškozené zavazadlo

V případě, že dopravce zavazadlo doručí poškozené, může se cestující domáhat odškodnění za reálně vzniklou škodu. Hranice pro kompenzaci je však znovu třicet pět tisíc korun a reklamaci je nutné podat do 7 dní, ideálně však ihned na letišti.

Pokud by letecká společnost odmítala vyplatit odškodnění za zpožděné, ztracené či poškozené zavazadlo, je možné se obrátit na právníka případně na Vaše nároky.cz.