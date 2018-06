Provozovatel skiareálů TMR za pololetí zvýšil zisk i výnosy

Slovenská společnost Tatry mountain resorts ( TMR ), která kromě jiného provozuje lyžařská střediska na Slovensku, v České republice a v Polsku, zvýšila v prvním pololetí svého finančního roku zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) meziročně o 23,3 procenta na 26,2 milionu eur (681 milionů korun ). ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Zuzana Fabianová.Výnosy TMR od začátku listopadu minulého roku do konce letošního dubna stouply meziročně o 29,1 procenta na 65,5 milionu eur (1,7 miliardy korun ). Čistý zisk TMR , s jejímiž akciemi se obchoduje i na pražské burze , vzrostl ve sledovaném období o 6,8 procenta na 12,2 milionu eur (317 milionů korun )."Máme za sebou historicky nejúspěšnější zimní sezónu. Růst tržeb díky příznivým sněhovým podmínkám a vyšší návštěvnosti v jednotlivých střediscích je doplněn o výnosy českého střediska Ještěd, které si od prosince 2017 pronajímáme a provozujeme," komentoval hospodářské výsledky předseda představenstva TMR Bohuš Hlavatý.Za celý svůj probíhající finanční rok TMR očekává výnosy 105 milionů eur (2,7 miliardy korun ) a zisk podle EBITDA na úrovni 33,5 milionu eur (871 milionů Kč ). Společnost letos plánuje investovat zhruba 40 milionů eur (přes miliardu korun ) hlavně do svých lyžařských středisek v Polsku a na Slovensku.Skupina TMR vlastní také největší slovenský akvapark, dále hotely a má rovněž podíl v provozovateli největšího českého skiareálu ve Špindlerově Mlýně.