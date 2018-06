R2G dokončila koupi FQN a zakládá globálního hráče na trhu netkaných textilií

Family office R2G se sídlem v Praze úspěšně dokončil akvizici 100% podílu v americko-čínském výrobci netkaných textilií FQN US a FQN China (“FQN”) od americké skupiny First Quality Enterprises se sídlem v New Yorku. R2G vlastní od října loňského roku majoritní podíl ve společnosti PFNonwovens, dříve PEGAS NONWOVENS. Teď založí koncern PFNonwovens, který obslouží trhy Evropy, Afriky, Severní Ameriky i Asie a dosáhne roční produkce přes 210 tisíc tun.



PEGAS v roce 2017 vyrobil 110.000 tun netkaných textilií. „FQN s celkovou roční produkcí více než 100.000 tun netkaných textilií v USA a Číně bude po dokončení transakce pokračovat v dodávkách netkaných textilií pro divizi hygienických výrobků First Quality Enterprises a rozvíjet vztahy s ostatními zákazníky v uvedených teritoriích.

R2G oznamuje, že zároveň s dokončením této akvizice vytváří koncern PFNonwovens (“PFN”), se sídlem v Praze, který působí a bude nadále působit na trzích v Evropě, Africe, Severní Americe a Asii, a který dosáhne kombinované roční produkce přes 210.000 tun netkaných textilií. Holdingovou společností koncernu je společnost PFNonwovens Holding s.r.o., dříve R2G Rohan Czech s.r.o.,“ uvedla firma ve zprávě zaslané Patria.cz.



Nový globální koncern PFN povede rada jednatelů ve složení Allen Bodford, František Řezáč (bývalý CEO Pegas Nonwovens) a František Klaška. Rada rozhoduje dle zakladatelské listiny jednomyslně.



„Mezinárodní management je sestaven z úspěšných manažerů, kteří dlouhodobě působí v dceřiných společnostech nového textilního holdingu a v odvětví netkaných textilií na globální úrovni. Generálním ředitelem celého koncernu PFN bude Allen Bodford, dosavadní generální ředitel FQN US a FQN China. František Řezáč bude působit na pozici globálního ředitele pro zákazníky a prodej. Globálním technickým ředitelem a ředitelem pro vývoj produktů koncernu PFN bude dlouholetý technický ředitel PEGASu František Klaška. Finančním ředitelem celého koncernu PFN byl jmenován Marián Rašík,“ uvedla dále firma ve zprávě.



Ředitelem výrobního závodu v USA zůstává dle zprávy Chris Scuron, zkušený výrobní ředitel, který před svým působením v závodě FQN v Hazelton, Pensylvánie pracoval ve výrobních závodech předních amerických výrobců hygienických produktů. Mark Jaros nadále povede výrobní závod koncernu PFN v Číně, na jehož založení a výstavbě se podílel. František Řezáč nadále jako generální ředitel také povede české a africké výrobní závody koncernu PFN.



Allen Bodford stál u založení výroby netkaných textilií v rámci First Quality Enterprises před více než 20 lety a po tuto dobu vedl FQN jako generální ředitel, včetně expanze výroby FQN z USA do Číny.



František Řezáč nastoupil do PEGASu v roce 1996 již během studií na právnické fakultě a od té doby zastával několik pozic až po své jmenování generálním ředitelem v roce 2008. František Klaška působí v PEGASu a v oboru netkaných textilií od roku 1991. Do současné pozice technického ředitele byl jmenován v roce 2001.



R2G je family office založený průmyslníkem Oldřichem Šlemrem v roce 2016 se sídlem v Praze. Cílem R2G je zachování a růst kapitálu prostřednictvím dlouhodobých investic. R2G investuje prostředky rodiny průmyslníka Oldřicha Šlemra, Pavla Baudiše a Eduarda Kučery, softwarových podnikatelů a akcionářů globálního poskytovatele antivirového softwaru AVAST Software. Akvizice FQN je jejich další společnou investicí.

(Zdroj: R2G, foto web FQN)