Fed k plánu bank: Divi porostou v průměru o 30% a odkupy budou v rozsahu 6-7% vydaných akcií

Americký Fed včera zveřejnil výsledky hodnocení plánů bank týkajících se distribuce kapitálu zpět akcionářům. V průměru by dividendy bank měly vzrůst o přibližně 30 % a plánované zpětné odkupy akcií představují v průměru 6 – 7 % vydaných akcií bank. Celkem 6 bank muselo upravit své původní návrhy, které FED odmítl (JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley , Merican Express, M&T Bank a KeyCorp ). Goldman Sachs nakonec souhlasil s výplatou na úrovni průměru posledních dvou let, Morgan Stanley vyplatí akcionářům stejně jako v minulém roce a JPMorgan nakonec zvýší výplatu o přibližně 16 % r/r. Jediná banka, která nakonec testy neprošla, je americká pobočka Deutsche Bank , kde FED upozorňuje na kritické nedostatky v plánování kapitálu a řízení rizika. Celkově jsou výsledky pro americký bankovní sektor pozitivní a mohly by pomoci akciím bank korigovat propady z posledních dní.