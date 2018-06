Akcie: Další růstová vlna na obzoru, příležitost na CME a NDAQ

Akciové indexy jsou připraveny na další růstovou vlnu, když negativní sentiment kolem obchodních válek částečně polevuje a prudký nárůst ceny ropy táhne energetický sektor vzhůru.

Hrozba dluhové krize Itálie prozatím slábne s tím, jak se 2letý výnos drží pod 0,9 %. Začátkem týdne se přitom výnos držel nad 1,0 %. Slabší výkonnost evropských akcií proti americkým by tak v následujících dnech mohla být vyvážena. Podporou by rovněž mohl být relativně slabý kurz eura vůči dolaru. Dollar index se dnes vyšplhal na roční maxima, přičemž kurz EUR/USD se drží poblíž silné úrovně supportu na 1,1500 bodech. Od této úrovně lze očekávat určitý obrat, což by mělo evropské akcie rovněž do určité míry podpořit.

Daří se akciím BHP (BHP), které posilují díky rostoucím cenám průmyslových komodit. Naopak akcie Fordu (F), jež jsou negativně zasaženy restriktivní fiskální politikou, v posledních dnech padají a slabší výkonnost zřejmě budou mít i v následujících dnech. Příležitost je naopak u finančních titulů CME (CME) a NASDAQ (NDAQ). Ty by měly po menší korekci kopírovat akciové indexy v rostoucím trendu.

