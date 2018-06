O budoucnosti vlády rozhodnou komunisté. Nyní mlčí

Druhá vláda Andreje Babiše se bude ucházet o důvěru poslanců za necelé dva týdny. O její budoucnosti rozhodnou komunisté. Vedení KSČM nařídilo mlčení všem členům strany. Podle politologů jde o taktiku pro vyjednání co nejlepších podmínek, třeba dosazení svých lidí do státních firem. Poprvé od listopadu 1989 čekají přední politici na výsledek zasedání ústředního výboru KSČM. Ten je zásadní pro to, zda vláda dostane důvěru poslanecké sněmovny. Tam má hnutí ANO společně se sociálními demokraty 93 poslanců. Otázkou je, zda bude klub ANO i ČSSD jednotný. Rebelkou je v poslední době třeba Karla Šlechtová. Jeden hlas bude navíc chybět. Jiří Mašek má být na dovolené v Austrálii. K získání většiny mají pomoct právě komunisté. Ti o podpoře rozhodnou v sobotu. Do té doby nechávají špičky české politiky i národ v napětí. Straníci jsou vázáni mlčenlivostí. "KSČM nebude komentovat jednání o sestavování menšinové koaliční vlády Hnutí ANO a ČSSD a její případnou toleranci z naší strany do rozhodnutí Ústředního výboru KSČM dne 30. června 2018," reagoval předseda strany Vojtěch Filip.

"Sází především na to, aby vyjednali maximum podmínek, které budou pro ně výhodné a které jim dávají dál možnost promlouvat do chodu té vlády, proto to napínání do poslední chvíle," vysvětlil politolog Jan Kubáček.

Možnou překážkou pro podporu vlády byla například nominace Miroslava Pocheho na post šéfa české diplomacie. Komunisté k němu mají výhrady. "Je to otázka důvěryhodnosti, když se podíváme na jeho výroky a na jeho jednání, je tam rozpor mezi sliby a činy," doplnil Filip.

"Jména ministrů jsou čistě zástěrky, jsou to vedlejší důvody, ten faktický argument je, aby se komunisté dostali do státních firem, do ministerstev," myslí si Kubáček.

Komunisté si výměnou za podporu vlády prosazují u Andreje Babiše sedm požadavků. Jde například o zdanění církevních restitucí, zvyšování minimální mzdy nebo zastavení růstu cen bydlení. "Ta dohoda, která s KSČM ještě nebyla podepsána, mluví o vzniku a toleranci vlády, ale není tam napsané, že budeme všechno dělat společně," uveřejnil Babiš.

O důvěru poslanců bude vláda usilovat 11. července. Jednání Sněmovny se zúčastní i prezident Miloš Zeman.