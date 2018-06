PX index pod tlakem rozvíjejících se trhů, výprodejů v regionu a hrozby obchodních válek / BIG EXPERT - akcie: týden od 25. 6. 2018

Pražská burza pokračuje v poklesu posledních týdnů. Od svého letošního maxima 1140 bodů ztratil index PX přes 7 % a pohybuje se aktuálně na devítiměsíčních minimech. Na druhou stranu je to právě středoevropský region a hlavně Praha, která je investory vnímána pozitivně pro svůj nadprůměrný dividendový výnos. Po zohlednění dividendové sezóny, která vrcholí právě ve druhém čtvrtletí, je obrázek přeci jen o poznání veselejší. Největší zásluhu na negativním vývoji má totiž pokles cen v důsledku nároků na dividendu, po jejichž započtení jsou investoři od začátku stále v zelených číslech. Jasně se také projevuje defenzivní charakter české burzy v porovnání s okolními burzami, a to primárně díky ČEZu a Komerční bance. Jak Polsko, tak Maďarsko už dělí jen kousek od tzv. medvědího trhu (pokles o 20 %), silně tažené nejen zrychlujícím propadem globálních rozvíjejících se trhů, ale rovněž výraznou otočkou na západoevropských trzích, které jen od poloviny června (den od zasedání ECB s překvapivě holubičím postojem) ztratily v průměru okolo 5 %. Výprodeje ve středoevropském regionu se však neomezily pouze na akcie. Pod silný tlak se dostaly rovněž dluhopisy i měny, což podtrhuje domněnku, že aktuální vývoj je součástí spíše většího obrázku a realokace pozic a může být v delším kontextu zajímavým bodem pro nákupy, jakmile tato technika odezní. Ocenění se nachází na zajímavých úrovních a z pohledu dlouhodobého fundamentu se zatím příliš nemění, ačkoli za poslední týdny jen stěží hledat nějaké pozitivní zprávy: Makro data zaostávají, spirála hrozících obchodních válek se pomalu, ale jistě roztáčí a volatilita roste napříč všemi aktivy. Zdá se proto, že není moc kam spěchat a vyplatí se si s většími dokupy ještě počkat.

Za zmínku stojí především dění okolo dvou titulů pražské burzy. Vedle již koloritu o možných variantách přeměny energického gigantu ČEZ v souvislosti s otázkou výstavby dalších jaderných zdrojů zaujal hlavně průběh volné hromady. Živější setkání akcionářů odstartovalo v pátek dopoledne a skončilo až po půlnoci. Protinávrh na výplatu vyšší dividendy skupiny minoritních akcionářů sice neprošel a schválena byla očekávaná částka ve výši 33 Kč, nicméně změny ve složení dozorčí rady včetně jejího předsedy a opětovné zamítnutí odměn ze zisku pro vedení firmy potvrzují zvýšené pnutí a zájmy. Dalším sledovaným byla Kofola. Druhý největší akcionář CED Group ovládaný polskými Enterprise Investors se v rámci zrychleného úpisu akcií rozhodl prodat co největší objem. O záměru se již dlouho spekulovalo a v posledních týdnech byla na akciích patrná zdrženlivost ze strany kupců, kteří si chtěli počkat na lepší cenu a do akcií se příliš nehrnuli. Titul se tak pomalu sesunul přes 400korunovou hranici až ke 360 Kč a následný úpis s vysokým diskontem při 270 Kč za akcii znamenal skokový propad ceny hned po obnovení obchodování. Výrazné zvýšení objemu volně obchodovatelných akcií Kofole jistě prospěje a pro mnohé institucionální investory může být rozhodujícím faktorem, aby si titul začlenili do svého investičního vesmíru. Na druhou stranu CED Group prodal pouze necelou polovinu pozice (byť se jedná o úctyhodných půl miliardy korun) a očekávání postupného odchodu z Kofoly bude určitě část investorů držet i nadále stranou.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 25. 6. 2018.

Odhad pro období od 25. 6. do 23. 7. 2018 (1 měsíc)

Odhad pro období od 25. 6. do 24. 12. 2018 (6 měsíců)

