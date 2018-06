Nečekaně kvalitní herní akcie

Investiční společnost Needham se domnívá, že za nákup stojí akcie firmy Electronic Arts, protože „v oblasti videoher buduje obdobu Netflixu“. Podle Needhamu citovaného CNBC budou mileniáni dávat před vlastnictvím videoher přednost modelu předplatného. A firmy, které mají přístup k datům o tom, co lidé hrají a na co se dívají, pak budou mít konkurenční výhodu při tvorbě produktů a i jejich prodeji. Minimálně za pohled tahle akcie skutečně stojí.



EA má podle Needhamu nyní asi 4 miliony uživatelů, kteří platí 4,99 dolarů za měsíc. EA chystá dražší balíček pro nové a velké hry. To by mělo pomoci dalšímu růstu, který během posledních pěti let dosáhl u tržeb v průměru 6,3 %, u provozního zisku 76 %, u provozního toku hotovosti 40 % a volného toku hotovosti 49 % - viz následující tabulka.



Zdroj: Morningstar





Přirovnání s Netflixem má možná na rovině posunu k předplatnému svou logiku, ale z fundamentálního pohledu je značně zavádějící. Netflix totiž zatím hospodaří s provozním tokem hotovosti hluboko v záporu, o volném toku hotovosti nemluvě. Jeho (čisté) zadlužení proto soustavně roste a celkový mustr toku hotovosti značně připomíná třeba Teslu. EA je, možná trochu překvapivě, úplně jiného druhu. Jak vidíme z tabulky, ve fiskálním roce 2018 dokázala firma z každého dolaru tržeb vyždímat neuvěřitelných 32 centů provozního toku hotovosti. A jelikož investice jsou řádově nižší než provozní cash flow, firma generuje z každého dolaru tržeb asi 30 centů.Hledíme tu tedy na výjimečný strojek na peníze, který je zatím akcionářům nerozdává, ale syslí si je v rozvaze. Takže je nakonec může propálit, dát na ziskové projekty, či vyplatit akcionářům. Až doposud to zní výjimečně dobře, podobné příběhy jsou ale obyčejně zkaženy tím, že investoři již vyšroubovali valuaci na úrovně, která mají do vyložené atraktivity hodně daleko. Jak je tomu zde? Firma dosahuje kapitalizace 42,1 miliardy dolarů . Pokud by firma na toku hotovosti generovala už jen to, co v roce 2018, ospravedlní to jen necelou polovinu kapitalizace. Na její plné ospravedlnění by bylo třeba například sedmiletého růstu toko hotovosti o 13 % (a pak by růst postupně klesl ke 2 %). Electronic Arts vlastní herní frančízy jako FIFA, Madden, či Battlefield. Je jedním z největších hráčů svého druhu na trhu, má ultrasilnou rozvahu (minimální dluhy a více jak 5 miliard dolarů v hotovosti). Každý rok k tomu přidává nezanedbatelné částky, a pokud by se rozhodla vyplácet alespoň nějaké dividendy , trh by to bezesporu ocenil. Jenže on jí hodně oceňuje už nyní.Pohled na valuační násobky ukazuje značně vysoké hodnoty: Price/Sales se nachází na hodnotě 8,35, Price/Earnings na 28,09 a Price/Book dokonce na 9,18. Tato čísla na jednu stranu trochu matou, protože firma má dost vysoký poměr toku hotovosti k ziskům (a vlastnímu jmění) – její násobky založené na toku hotovosti tak vysoké nejsou. Ale i výše uvedená valuační kalkulace naznačuje, že trh je ohledně růstu minimálně s ohledem na historický standard zvyšování tržeb už dost optimistický (dosavadní růst zisků byl do značné míry tažen i vyššími maržemi, což ale nejde dosahovat donekonečna). Přispěly k tomu mimochodem značně poslední čtvrtletní výsledky a nový výhled.