Praha v zajetí dálničních uzavírek

Odborníci ÚAMK upozorňují na nekoordinované uzávěrky na všech hlavních příjezdových tazích do Prahy. Kompetence pro řešení problému je u ŘSD při tvorbě návrhu harmonogramu oprav a jejich provádění.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se potýká se spoustou závažných problémů, na které doplácejí především řidiči. Počínaje vlekoucí se rozsáhlou rekonstrukcí dálnice D1, která nebude dokončená dříve než v roce 2021, přestože již měla být hotová letos, přes stále neodstraněné tisíce reklamních billboardů s českou vlajkou od silnic, a konče zcela nesmyslnými uzavírkami v samotné blízkosti příjezdových tras do Prahy.

Z hlavního města se tak stalo vězení, které dennodenně nedobrovolně a zcela zbytečně uzavírá šoféry na několik hodin ve svých autech. Pro lepší představu: pokud byste během dne použili jenom pět nejvýznamnějších dálnic vedoucích do Prahy, čekalo by vás v součtu zdržení přes dvě, v horším případě až bezmála čtyři hodiny.

Důvodem takových komplikací jsou opravné práce povrchu dálnic, což se řidičům nemusí zamlouvat, nicméně je to nezbytnost, která v konečném důsledku přinese zlepšení jim samotným. Potud je všechno v pořádku, co však lze jenom těžko pochopit a na co specialisté ÚAMK na základě vlastních zjištění poukazují, je skutečnost, že všechny práce na dálnicích kolem Prahy letos probíhají souběžně! Kvůli tomu není z města prakticky úniku a příjezdy i výjezdy se zbytečně prodlužují. Roste nejen stres za volantem, ale také spotřeba vozů, emise atd.

Kde konkrétně jednotlivé opravy (ne)řízené ŘSD probíhají? Například na dálnici D10 vedoucí od Mladé Boleslavi se před Prahou opravuje zhruba desetikilometrový úsek a práce zde potrvají do 28. července 2018. Denně se v tomto místě řidiči zdrží přes půl hodiny. Na příjezdu po D11 od Hradce Králové jde zhruba o osmikilometrový úsek, práce na něm potrvají do konce července a počítat je v tomto místě třeba se zdržením zhruba čtvrt hodiny.

Páteřní dálnice D1 od Brna a opravy vozovky na ní před Prahou mají délku 12 km, v opačném směru dokonce 17 km! S jízdou zúženými jízdními pruhy a v protisměru je nutné počítat do 27. června, a tedy se zdržením minimálně půl hodiny, ve špičkách i více než hodinu. Kratší úseky se opravují na D5 od Plzně (od km 5,4 po km 0) a D7 od Slaného (až po km 1,2), v obou případech se řidiči musejí připravit na každodenní více než půlhodinové zdržení. Práce v těchto místech budou probíhat do 22. července.

Nekvalitní povrch českých dálnic vyžaduje nezbytné opravy a letní měsíce se k tomu hodí nejlépe, o tom není sporu. Co však řidiče trápí a nad čím v lepším případě jenom nevěřícně kroutí hlavami, je skutečnost, že objízdné trasy, které by mohly odlehčit dopravním omezením na pěti dálnicích kolem Prahy, se v dlouhé řadě případů rovněž opravují. Přitom nejde o nějaké banální omezení rychlosti či něco podobného.

Odborníci ÚAMK, jako zástupci motoristů, se pozastavují nad tím, jak špatně byly koordinovány práce na souvisejících silnicích. V okolí dálničních omezení Prahy zjistili zástupci zmíněného automotoklubu několik základních omezení. Přitom ve většině případů se jedná o kyvadlový provoz, který zcela přirozeně vytváří dlouhé kolony a zdržení několik desítek minut. To se například týká ulic Českobrodské (práce do 30. 6.), silnice 2 mezi Kozojedy a Kostelcem nad Černými lesy (do 29. 6.), silnice 105 mezi Dolními Jirčany a Jesenicemi (do 30. 6.), a v neposlední řadě silnice 115 v úseku Hodyně – Svinaře (do 30. 6.). Na této silnici je v Černošicích dokonce úplná uzavírka, která potrvá do 11. července. A kyvadlový provoz čeká motoristy i na silnici 605 u obce Chrášťany, a to až do 8. července.

Specialisté ÚAMK došli k jednoznačnému závěru, že souběhu omezení na dálnicích kolem Prahy a uzávěrek na paralelních či náhradních trasách v nejbližším okolí hlavního města šlo poměrně snadno zabránit. A to důsledným koordinováním prací mezi orgány, které dané činnosti povolují. Což je něco, co státní orgány řidičům slibují již dlouhou řadu let, a jak ukazuje začátek letošního léta, stále se to nedaří…

Uzavírky a omezení provozu kolem Prahy

D10 (Mladá Boleslav)

km 9,7: práce na silnici, zúžené jízdní pruhy

od 12. 6. do 28. 7. 2018

každý den zdržení přes 30 minut

D11 (Hradec Králové)

km 7,8 až 0,1: práce na silnici, zúžené jízdní pruhy

od 13. 5. do 31. 7. 2018

každý den zdržení kolem 10–15 minut

D1 (Brno)

km 16,7 až 11,9: práce na silnici, zúžené jízdní pruhy

od 11. 6. do 27. 6. 2018

každý den zdržení kolem 30 minut

D5 (Plzeň)

km 5,4 až 0: práce na silnici, zúžené jízdní pruhy

od 7. 5. do 2. 7. 2018

každý den zdržení kolem 30 minut

D7 (Slaný)

km 1,2 až 0,5: práce na silnici, zúžené jízdní pruhy

od 4. 3. do 22. 7. 2018

každý den zdržení kolem 30 minut

ulice Českobrodská

práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem

od 17. 5. do 30. 6. 2018

silnice 2 (Kozojedy – Kostelec nad Černými lesy)

práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz

od 21. 5. do 29. 6. 2018

silnice 105 (Dolní Jirčany – Jesenice)

práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem

od 3. 4. do 30. 6. 2018

silnice 115 (Hodyně – Svinaře)

práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem

od 17. 4. do 30. 6. 2018

silnice 115 (Černošice)

uzavřeno, práce na silnici

od 2. 5. do 11. 7. 2018

silnice 605 (Vráž – Loděnice)

práce na údržbě mostu, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh

od 16. 4. do 30. 9. 2018

silnice 605 (u obce Chrášťany)

stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem

od 11. 6. do 8. 7. 2018

ulice Cínovecká

práce na silnici, neprůjezdný levý jízdní pruh

od 12. 6. do 31. 7. 2018