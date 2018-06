Index PX stagnoval, ČEZ po dividendě opět níž. Americký Walgreens v paradoxní situaci

Index PX zakončil den prakticky beze změny (+0,01 %). Po dividendě dnes dál klesá ČEZ, dnes o 9,5 CZK (-1,81 %). Pozitivně naopak vypadají akcie Komerční banky, které dnes přidávají 1,26 %, důležité je ale proražení hranice 920 CZK. Uzavřely obchodování na 926 CZK a my budeme v příštích dnech sledovat, zda se tento průraz potvrdí.



Německý trh pokračuje v propadech a dnes index DAX odepisuje již 2 %. Dostává se tak již poměrně přesvědčivě pod úroveň 12 200 bodů a otevírá se mu prostor dolů, až pod 12 000 bodů. Tento poměrně pesimistický pohled je třeba ale brát tak, že trh jednoduše nemůže růst bez přestání až do nebes a občasné korekce jsou spíše zdravé. Největší propad v indexu dnes zažívá technologický Infineon, který odepisuje 4,5 % v návaznosti na včerejší propad amerického technologického indexu Nasdaq , a to i přes to, že dnes dostal zvýšené doporučení a cílovou cenu od DZ Bank. Žilou pouští i automobilový sektor v Evropě (odepisuje 2,6 %). Například automobilka Daimler dnes ztrácí sice pouze 1 %, za posledních 10 dní ale už 13 % a dostává se na úrovně, kde byla před dvěma lety.





V USA je situace přeci jen o něco lepší, ale tak to vypadalo i včera, potažmo i z rána na DAXu. Dow Jones Nasdaq odepisují 0,2 %, S&P 500 je na tom o něco lépe a ztrácí 0,1 %. Je ale znát, že síla amerického trhu k růstu chybí. Zajímavá zpráva dnes přišla od, který se chystá bez bližších informací nakoupit burzovně neobchodovanou síť lékáren. Tato situace svrhla do poměrně výrazných ztrát konkurenty Pillpacku. Paradoxní situace díky tomu vznikla na akciích , kde dnes proběhl report nad očekávání dobrých výsledků a oznámení managementu o programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 10 mld USD , přesto dnes klesal až o 10 %. Po komentáři CEO, že pro ně není důvod se ničeho obávat, se akcie začala drobně zvedat, přesto dnes odepisuje přes 8 %.