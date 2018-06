Ozvěny dřívějších krachů na trzích? Někdo je už prý slyší

Stále více manažerů hedgeových fondů očekává chaos na trzích. Minulý měsíc se v tomto duchu vyjádřili dva z nejznámějších manažerů těchto fondů v Evropě: Greg Coffey, někdejší hvězda společnosti Moore Capital Management, a Russell Clark, který patří mezi manažery s nejopatrnějším pohledem na vývoj aktiv v Evropě.



Coffey přirovnal květnové vření na trzích ke konci dotcom bubliny v roce 2000. „Duchové roku 2000 jsou před námi,“ napsal v květnovém dopisu investorům. Clark, jehož společnost dohlíží na aktiva v objemu 1,2 miliardy USD, rovněž v květnu svým klientům napsal, že současné trendy na trzích mu připomínají rok 2008. Marže a valuace jsou vysoko a komodity a úrokové sazby rostou. Veřejně obchodované fondy sunou stále víc peněz do aktiv a tříd jako technologie, které doposud solidně fungovaly, i když fundamenty se začínají zhoršovat.



„Jdeme proti konsensu v tolika oblastech, v tuto chvíli jsem spíše nadšený než znepokojený,“ napsal Clark, jehož hedgeový fond vystřelil v roce 2008 o 31 procent. Medvědího názoru se prý nevzdává, i když byl už dva měsíce ve ztrátě.

Bolestivá strategie



Konec deset let trvající rally v cenách aktiv věští i jiní. Miliardář George Soros rovněž v květnu varoval před hrozící finanční krizí. Crispin Odey, zakládající partner Odey Asset Management, sází na krach na trhu už roky.



Sázky na pád na trhu jsou již několik let ale bolestivou strategií. Souvisí to s aktivitami centrálních bank, které v posledních letech nakupovaly aktiva, aby podpořily trhy. Odeyho hedgeový fond ztratil předloni téměř 50 % a loni dalších 22 %.



„Od globální finanční krize se počet proroků zkázy zvýšil exponenciálně,“ uvedl Philippe Ferreira, analytik ve společnosti Lyxor Asset Management, která dohlíží na 73 miliard EUR v takzvaných alternativních a aktivních strategiích. „Mimo politické riziko si ale globální ekonomika vede dobře.“

Náznaky už možná jsou...



Určité náznaky, že klid let předešlých už možná začíná být passé, ale přece jsou. Vzpomenout lze náhlý nárůst volatility na začátku února. Investory šokoval, pokud tedy předtím sázeli na to, že levné peníze tištěné centrálními bankami udrží trhy v klidu. Další výprodeje byly vidět v květnu. Tehdy je rozpoutal politický chaos v Itálii. Hedgeové fondy to ale obecně přivítaly a dokázaly z volatility vydobýt menší zisky. Minulý měsíc tak stouply o 0,32 %, což je druhý měsíční nárůst po 0,78% zvýšení v dubnu, ukazují data Bloombergu.



Hlasitým kritikem politiky centrální bank je také Odey. Jeho argument, proč jsou tržní trable před námi, je následující: Akcie, proti kterým investoři nejvíce sázely, stouply za dva měsíce o skoro 30 %. Korelace mezi tímto děním a tržní korekcí do šesti měsíců je více než 80 %, napsal v květnovém sdělení Odey.

„Posledních 5 let kvantitativního uvolňování nadnášelo všechna aktiva a všechny strategie. Investoři byli odměňováni za to, že nejsou aktivní, i za to, že všechno nakupovali po jednorázovém poklesu,“ napsal Coffey. „Letos bude takovýto přístup náročný,“ uvedl také.

Zdroj: Bloomberg