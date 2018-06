Letní války / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 25. 6. 2018

Poslední předprázdninový týden nezačal vůbec dobře, resp. pokračoval ve výprodejích z konce minulého týdne. Kdo pozoruje hlavní americké indexy, musí jednoznačně určit, jaké sektory či firmy jsou v kurzu a jaké ne. Od únorových minim si Dow Avg. připsal pouze necelá 4 procenta, načež technologie - Nasdaq 100 cca 14 procent. Radost z uklidnění napjatých vztahů se Severní Koreou je ta tam a nyní naplno bují celní války a o vzruch je zase (bohužel/bohudík) postaráno. V celní válce samozřejmě nejde jen o státy, ale především o firmy, které mají zase o problém víc, nebo jako Harley Davidson, rovnou hned o několik problémů více. V zemi, kde nejvyšší ze všech tweetuje o 106, není o náhlé propady/nárůsty nouze. Otázkou je, jak moc je právě Trump "propagátorem" této sociální sítě, která od začátku roku zhodnotila o více než 84 procent.

Jen volatilita na indexu VIX od pondělí vyskočila o 15 procent a indexy hledají podporu u svých klouzavých průměrů. Avšak každý u nějakého jiného. Již zmíněný DOW u 200 MA, SPX u 100MA. A u středně velkých společností, obchodujících v USD, je k těmto technickým podporám cca 5-7procentní prostor korekce.

V květnu žádný "sell in may" nepřišel, o to hůře se možná bude investorům či správcům majetku odjíždět na dovolenou, při vzpomínkách na neklidné léto 2011, kdy v červenci přišla na trhy cca 17procentní korekce.

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 25. 6. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

22. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 064,12 1 068 1 070 ↑ 0,40 1 050 - 1 081 4 1 Dow Jones (US) 24 580,89 24 653 25 150 ↑ 0,29 23 500 - 25 214 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 692,82 7 465 7 589 ↓ -2,96 6 700 - 7 936 2 3 FTSE 100 (VB) 7 682,27 7 633 7 623 ↓ -0,64 7 540 - 7 800 1 4 DAX (Něm.) 12 579,72 12 861 12 901 ↑ 2,24 12 515 - 13 050 4 1 Nikkei 225 (Jap.) 22 516,83 22 465 22 275 ↓ -0,23 21 910 - 23 146 2 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

22. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 064,12 1 087 1 091 ↑ 2,13 1 000 - 1 150 4 1 Dow Jones (US) 24 580,89 24 825 25 396 ↑ 0,99 22 500 - 25 900 3 2 NASDAQ Comp.(US) 7 692,82 7 395 7 812 ↓ -3,87 6 000 - 8 014 3 2 FTSE 100 (VB) 7 682,27 7 951 7 881 ↑ 3,50 7 480 - 8 500 4 1 DAX (Něm.) 12 579,72 12 553 12 550 ↓ -0,21 12 000 - 13 028 2 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 516,83 22 434 22 950 ↓ -0,37 20 000 - 23 897 3 2

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers