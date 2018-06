ČR by mohla přijmout 500 tisíc migrantů, ale naši politici jsou bojácní, myslí si Martin Rozumek (Video)

Regionální vyloďovací platformy je termín, se kterým se možná budeme setkávat v blízké budoucnosti velmi často.

Těsně před začátkem summitu šéfů vlád zemí EU, který se má převážně zabývat migrací, z diplomatických zdrojů unikají informace, že jedním z klíčových návrhů projednávaných na této schůzce bude právě ten na zřízení center v severní Africe. Tam by se rozhodovalo o tom, kteří lidé budou mít nárok na azyl a kteří ne. Většina migrantů by se tak vůbec nedostala na evropské území. Je to vhodné řešení?

Odpovídá ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Ptá se Jan Bumba.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/G_m/2cmeJ9A0-cr-by-mohla-prijmout-500-tisic-migrantu-ale-nasi-politici-jsou.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus