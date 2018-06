Amazon chce koupit baliče lékových dávek PillPack. Akcie lékáren padají

Amazon .com expanduje na farmaceutickém poli. Hodlá koupit firmu PillPack, která lidem balí léky podle předepsaných dávek. Finanční podmínky obchodu známy nejsou. Potvrdily se však spekulace, že největší světový internetový obchod líčí na farmacie nebo na distribuci léčiv.

Následek? V předburzovní fázi se dolů vydaly akcie lékárenských sítí CVS Health, Express Scripts a Walgreens Boots Alliance. To pokračovalo i v úvodu seance na Wall Street, CVS ztrácel v úvodu obchodování -9,4 %, Walgreen odepisoval také 9,4 %. Ztráty u Walgreens Boots by mohly stahovat dolů index Dow Jones Industrial Average. V něm je titul teprve odedávna, když vystřídal dlouholetého matadora a někdejší ikonu amerického průmyslu General Electric.



PillPack balí pacientům, kteří berou denně několik léků, prášky do balíčků označených dnem a hodinou, kdy si mají vzít. Má také vlastní software, díky kterému dokáže koordinovat doplňování, takže objednávky je s to dodat na čas.





„Vizionářský tým PillPacku kombinuje důkladnou zkušenost ve farmacii se zaměřením na technologie,“ uvedl v prohlášení Jeff Wilke, ředitel sekce pro globálního zákazníka Amazonu.

Akcie Amazonu rostly naposledy o 0,9 % a jeho cestu nahoru ukazuje 5letý graf níže. Pro srovnání, oba přední americké akciové indexy zahájily lehce v červeném pásmu, DJIA odepisoval 0,16 % a Nasdaq 0,12 %. Širší americký index S&P 500 ale posiloval o 0,2 procenta.