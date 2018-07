Bank of England obvinila EU z rizika ztráty 38 bilionů dolarů kvůli brexitu

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

BoE obvinila Evropskou unii, protože riskuje možnost, že deriváty ve výši 29 bilionů liber (38 bilionů dolarů) by se po březnu příštího roku mohly stát neobchodovatelnými.

Ve své zprávě o finanční stabilitě, zveřejněné ve středu, BoE uvedla, že zatímco britská vláda se od března 2019 zavázala k dočasnému režimu povolení, EU dosud nedodala odpovídající slib. Británie se chystá opustit blok 29. března 2019.

BoE uvedla, že největší riziko brexitu zůstává v oblasti finančních služeb, kde EU a Británie potřebovaly projednat záležitosti jako ujištění kontinuity existujících derivátů. Ve zprávě banka uvádí, že EU „neuvedla řešení analogické dočasnému režimu povolení“.

Banka odhaduje, že by to mohlo ovlivnit zhruba čtvrtinu mimoburzovních derivátových kontraktů mezi Británií a Evropským hospodářským prostorem (EHP) s teoretickou hodnotou okolo 29 bilionů liber. Z této částky je okolo 16 bilionů liber splatné poté, co Británie opustí EU. Derivát je smlouva mezi dvěma či více stranami, jehož hodnota je založena na podkladovém aktivu jako akcie, dluhopisy, komodity, měny nebo úrokové sazby.

„Britská vláda se zavázala, že v případě potřeby umožní smluvním stranám EHP pokračovat v kontraktech se subjekty Spojeného království (prostřednictvím dočasného režimu povolení a dodatečných právních předpisů),“ uvádí zpráva. „Orgány EU oznámily záměr umožnit protistranám ve Velké Británii pokračovat v kontraktech s protistranami v EHP.“

Obvinění BoE lze považovat za reakci na kritiku EU z minulého týdne, která tvrdila, že britské banky nebyly připraveny na brexit.

Po zveřejnění zprávy následně guvernér BoE Mark Carney řekl, že vyhodnocení brexitu ze strany EU nebylo „kompletní“. „Nepotvrdily dočasný režim povolení, což bylo velmi jasně naznačeno britskou vládou,“ dodal Carney.

Zpráva BoE tvrdí, že hlavní britské banky ztrojnásobily od roku 2007 svou kapitálovou sílu a systém jako celek by mohl udržet britskou ekonomiku v neuspořádaném brexitu.