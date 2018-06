Dovolenou Češi plánují i rok dopředu. Stanovený rozpočet ale většina z nich nedodrží

Když jde o dovolenou, Češi nejsou příliš spontánní. Zahraniční cestu obvykle plánují několik měsíců předem a často využívají i pomoci cestovní kanceláře. I přes důkladné plánování dovolené mnohdy nechávají na poslední chvíli například sjednání cestovního pojištění a při odjezdu doma zůstávají věci jako je opalovací krém nebo klobouk. Plánování se nevyhnou ani výdaje, které si předem stanovuje více než polovina cestovatelů, i když dodržet je umí už pouhých 14 procent z nich.

Zahraniční dovolenou přitom Češi plánují dlouho dopředu. U 73 % respondentů je to minimálně několik měsíců předem, úplnou výjimkou nejsou ani tací, kteří se na dovolenou chystají i déle než rok. Téměř 60 % lidí si také dopředu připravuje dovolenkový rozpočet a čtyři pětiny z nich v průběhu dovolené sleduje, kolik utratí. Pouhých 14 % respondentů ale dokáže navzdory této přísné kontrole dodržet svůj původně stanovený rozpočet.

I když Češi plánují dovolenou s dostatečným předstihem, nechává třetina z nich vyřízení cestovního pojištění na poslední chvíli. 51 % potom využije možnosti sjednat si ho online. Stále více Čechů už ale objevilo výhody cestovního pojištění sjednaného k platební kartě. V současnost na něj v případě dovolené spoléhá 13 % respondentů. „Cestovní pojištění k platební kartě nabízí lidem řadu výhod. Platí po celý rok, takže na něj nemusejí před cestou myslet. Výhodou jsou také nadstandardní služby. Součástí pojištění může být také pojištění stornopoplatků při zrušení zájezdu či pojištění odpovědnosti za škody během cesty. Navíc my v rámci letní kampaně nabízíme právní pomoc na telefonu, která je v případě nouze nedocenitelná,“ říká výkonná manažerka útvaru Řízení segmentu Poštovní spořitelna Jana Opršalová. „Právní pomoc mohou klienti využívat až do konce srpna například v situacích, kdy se stane dopravní nehoda a je třeba jednat s místními úřady nebo policií,“ dodává.

Za pozornost stojí také žebříček věcí, které si Češi zapomínají přibalit s sebou na tolik plánovanou dovolenou. Pokrývka hlavy, sluchátka, opalovací krém a hřeben. To jsou všechno věci, bez kterých se například u moře těžko obejdeme, ale obvykle je můžeme snadno pořídit v cíli cesty. Češi ale zapomínají i na důležitější cestovatelské potřeby, které jim mohou dovolenu výrazně zkomplikovat. Tři ze sta Čechů se už ocitli v situaci, kdy zapomněli doma platební kartu. „Při balení na dovolenou jsou nejvíce roztržití muži do 30 let. Oproti tomu ženy, zejména ty nad 60 let, se na cesty připravují velmi pečlivě,“ říká Jana Opršalová.

O průzkumu:

Průzkum realizovala v květnu 2018 pro ČSOB a Poštovní spořitelnu agentura STEM/MARK. Výzkum byl realizován online na vzorku 515 respondentů na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 15+.