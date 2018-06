Čtvrteční obchodní seance 28. 6. 2018

Čtvrtek 28. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,68 %), S&P500 (-0,86 %) a NASDAQ (-1,54 %).

Evropa: DAX (+0,93 %), FTSE 100 (+1,11 %) CAC40 (+0,87 %).

Čína: Hang Seng (+0,09 %), Shanghai Comp. (-0,50 %), CSI 300 (-0,53 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,10 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

JPY: – Maloobchodní tržby m/m za květen: -1,7 %, oček. -0,9 %

JPY: – Maloobchodní tržby y/y za květen: -2,0 %, oček. -1,1 %

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – GfK Index spotřebitelské nálady (červenec): 10,7 b., oček. 10,6 b.

EUR: (11:00) – Spotřebitelská důvěra, sentiment, podnikové klima

DE: (14:00) – Index spotřebitelských cen CPI (červen)

USA: (14:30) – HDP 1Q 2018

USA: (14:30) – Týdenní změna žádostí o podporu v nezaměstnanosti

-----------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +71 mld., min. +91 mld.

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy pokračovaly i během středeční obchodní seance v poklesu. Trhy reagovaly opět na politiku a současného kata trhů prezidenta Trumpa. Tentokrát se trh zaměřil na Trumpovo rozhodnutí posílit pravomoc orgánu, který má v kompetenci případné omezování čínských investic v USA. Trump se tím snaží dál vyvíjet tlak na Čínu, aby zpřísnila svou laxní ochranu práv duševního vlastnictví. Podle analytiků hýbe trhem primárně nejistota ohledně dalších kroků americké administrativy, a to vlastně bez ohledu na to, pro koho to které opatření bude výhodné.

Světové ceny ropy pokračovaly v růstu i během včerejšího dne. Komoditu ženou výše zprávy o tom, že USA vyzývají k úplnému ukončení dovozu ropy z Íránu. Americká ropa WTI se obchodovala nejvýše od listopadu 2014. Ceny podpořily také údaje o výrazném poklesu zásob ropy v USA, výpadky v kanadských dodávkách a obavy ohledně libyjského exportu.

V růstu opět pokračuje americký dolar, jenž začíná nadále zpevňovat na většině měnových párů. I čtvrteční obchodní seance bude převážně o politických rizicích, protože nově příchozího a důležitého makra nabídne ekonomický kalendář jen málo, přesto se dočkáme vývoje amerického HDP za 1Q 2018 a reportu růstu německé inflace v podobě indexů spotřebitelských cen za měsíc červen.