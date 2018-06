Domácí byrokracie znepokojuje podnikatele mnohem více než byrokracie EU. Evropské firmy volají po větší podpoře podnikání ze strany státu

Průzkum PwC: Soukromí podnikatelé v celé Evropě vidí regulaci a byrokracii ve svých domácích ekonomikách jako více ohrožující pro rozvoj jejich společností než regulaci a byrokracii, která přichází z Evropské unie. Dle výsledků průzkumu společnosti PwC mezi 2 447 soukromými společnostmi z 31 evropských zemí to potvrdilo 39 % respondentů. Administrativní byrokracii v EU pak vidí jako problém pouze 29 % firem.

Zatímco obecně panuje častý názor, že regulační a byrokratické zásahy orgánů EU, včetně Bruselu, potlačují iniciativu podnikatelů a komplikují jim život, většina oslovených podnikatelů to tak necítí. Naopak se spíše přiklánějí k opačnému názoru – že byrokracie v rámci domácích ekonomik ohrožuje rozvoj jejich podnikání více než jakákoli byrokratická zátěž ze strany EU.

V průzkumu uvedlo 39 % respondentů, že domácí byrokracie je problém, v porovnání s 29 % podnikatelů uvádějících jako hlavní problém evropskou byrokracii. Průzkum přitom nerozlišoval, co je ze strany podnikatelů považováno za regulaci národní vlády a za regulaci, která by mohla být přímo přičítána zákonodárství EU.



Respondenti uvedli, že jejich vlády nedělají dostatek pro to, aby prosazovaly jejich podnikatelské zájmy. Regulace národních vlád je dle nich spíše přínosem pro velké podniky na úkor malých podnikatelů. To vysvětluje, proč na otázku týkající se spokojenosti s různými aspekty infrastruktury své domovské země (široce definované) vyjádřilo celkem 41 % respondentů největší nespokojenost s úrovní vládních služeb, po níž následovala ochrana životního prostředí a kvalita vzdělávacího systému. „Soukromí podnikatelé jsou páteří evropského hospodářství. Pokud to tak má být i nadále, je třeba, aby nová vláda věnovala tomuto sektoru dostatečnou pozornost a při tvorbě, či změně legislativy vedla diskuzi i s menšími podniky,“ uvádí Karel Půbal, ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor PwC ČR. Národní vlády v rámci EU se musí mnohem více snažit o to, aby získaly důvěru soukromých podnikatelů, a to jak při řešení byrokracie, tak při výdajích na dodržování právních předpisů.



Ani pro Evropskou unii ale není výsledek průzkumu úplně příznivý, protože téměř 29 % respondentů považuje byrokracii EU za problém. Vzestup protestních a populistických hnutí ukazuje, že evropské autority budou i nadále čelit řadě tlaků.