Na volné noze: Jak zvýšit šance na úspěch a čeho se vyvarovat

Zviditelněte se, nechejte se řádně zaplatit, a místo papírování dělejte to, co vás baví. Jedině tak vás bude práce na volné noze dobře živit a zároveň těšit, napovídají zkušenosti freelancerů.



Vyšší výdělky, nezávislost a radost z práce, ale také existenční riziko a nejistá budoucnost. Práce na volné noze má své příznivé i odvrácené stránky, přesto jsou tzv. freelancerů stovky tisíc: Podle Okresní správy sociálního zabezpečení uvádělo na konci loňského roku živnost jako hlavní činnost téměř šest set tisíc lidí. Zde je několik tipů, jak si práci na volné noze usnadnit a předejít zbytečným problémům.



Dejte o sobě vědět. Kdo není na internetu, neexistuje

Dávno neplatí, že dobré zboží se chválí samo. Chce-li být živnostník úspěšný, musí o sobě dát vědět. Internet je k tomu ideálním nástrojem. Základem jsou firemní webové stránky. „Stále ještě existují podnikatelé, kteří vlastní web pokládají za zbytečný, zvláštně pokud mají dost zakázek i bez něj. Takový přístup je ale krátkozraký,“ vysvětluje Pavel Šenkapoun, autor populární knihy Webcopywriting pro samouky. „Aktuálně se sice ekonomice daří, ale doba konjunktury nepotrvá věčně a v horších časech mohou webovky sehrát důležitou roli v bitvě o klienty. A pokud chce podnikatel růst, je web naprostou nezbytností.“



Sociální sítě a katalogy

Dalšími komunikačními kanály pro získávání zakázek, ale také tvorbu renomé jsou sociální sítě, zejména ty profesní. Je přitom chybou se domnívat, že např. LinkedIn je pouze pro „bílé límečky“, naopak zde mohou angažmá získat i řemeslníci, řidiči apod. Spíše pro klasické řemeslníky jsou určeny katalogy firem a živnostníků, kam se lze za určitý poplatek zaregistrovat.



Spojujte se a inspirujte se

Sdílení, zkušenosti a inspirace. A jako bonus občas i přímá poptávka. To jsou výhody členství v komunitách, z nichž jen ta nejznámější, Na volné noze, dnes sdružuje téměř deset tisíc freelancerů a její aktivity sledují na sociálních sítích stovky tisíc zájemců. „Cennější než přímé poptávky je pro mě know how, které komunita pravidelně sdílí. Při přechodu na volnou nohu mi velmi pomohly články na blozích, podcasty, videa i školení, díky nimž jsem se vyhnul mnoha začátečnickým chybám,“ říká marketingový textař Roman Věžník.



Neprodávejte se pod cenou a pracujte jen pro ty, kteří si vás váží

Klasická chyba mnoha začínajících freelancerů: berou všechny zakázky a stlačují cenu na minimum. Prodávat své služby pod cenou je však nejen ekonomicky neprozíravé, ale také velmi demotivační. A podobně frustrující může být pro živnostníka práce pro ty, kteří z nějakého důvodu nedoceňují její hodnotu. „Postupem času jsem se přestal bát odmítat klienty, kteří nechápali přínos a smysl mé práce, a soustředil se na ty, kteří alespoň rámcově vědí, co chtějí. Vůbec nejlepší jsou pak takoví, kteří si k vám cestu najdou sami,“ uvádí Roman Věžník.



Nudu a organizační povinnosti nechejte specialistům nebo programům

Na málokteré věci se bez problémů shodnou živnostníci napříč obory tak, jako na averzi k papírování. Fakturace, účetnictví, ale i plánování úkolů, to jsou aktivity, které zdržují od vlastního podnikání řemeslníky stejně jako kreativce či programátory. Vyplatí se proto angažovat účetní či si pořídit program nebo aplikaci, které dnes lze většinou za poplatek legálně stáhnout na internetu. Například investice do procesní aplikace či fakturačního programu se vrátí mnoha živnostníkům během několika dní či jen hodin jejich práce. Také angažmá účetního specialisty většinou stojí jen pár tisícovek měsíčně, ale freelancer díky tomu ušetří mnohonásobně vyšší částku.



Najímání na projekty využívají hlavně ajťáci

Mnoho živnostníků je sice excelentních ve svém oboru, ale necítí se být příliš silní ve sjednávání zakázek. Zde může být řešením nechat se najmout na projekty prostřednictvím specializované firmy. Touto cestou si dnes běžně zajišťují práci hlavně IT experti. „Typický dočasný projekt trvá od tří do šesti měsíců a velmi často je možné pracovat z domova. Zájem o IT odborníky je přitom takový, že žádný expert nemusí mít obavy, že by po skončení plynule nenavázal dalším projektem,“ vysvětluje Milan Čálek ze společnosti CoolPeople, která pronajímá IT experty firmám. Přitom platí, že rozhodujícím faktorem už nebývá výše odměny. Částka za tzv. manday (člověkoden) je totiž všude velmi podobná. „Důležitější je proto pro IT experty to, o jakého klienta se jedná, jaké technologie a nástroje se na projektu používají, zda se jedná o úpravu staršího projektu nebo vývoj na zelené louce. V neposlední řadě rozhoduje odvětví, ve kterém firma působí,“ říká Milan Čálek s tím, že příliš populární podle zkušeností jeho klientů nejsou projekty pro veřejný sektor, případně hazardní společnosti, také banky a obří korporace.