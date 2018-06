Žaloba na Bank of America: Umožnili jste investiční pyramidu

Americký finanční ústav Bank of America byl obviněn, že na stovce svých účtů umožnil podvody označované jako Ponziho schéma v objemu kolem 102 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč). Informovala o tom agentura Bloomberg. Obžaloba navazuje na nedávné zjištění americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která tvrdí, že pět mužů a tři společnosti zneužili více než 600 investorů. Zíkali od nich přes 100 milionů dolarů s příslibem garantované návratnosti.



V systémech, jako je Ponziho schéma, investoři svěřují fondům peníze, aby byly zhodnoceny. Provozovatel fondu ale peníze dál neinvestuje a prvním klientům vyplácí výnosy z peněz těch, kteří do systému vstoupili později. V okamžiku, kdy investoři chtějí peníze zpět, se systém zhroutí.



Bratr a sestra, kteří žalobu podali, se snaží získat zpět investici svého nedávno zesnulého otce. Tvrdí, že podvodníci nemohli svůj systém udržet bez vědomé pomoci své bankovní instituce, tedy Bank of America, která mu poskytla podporu i v době, kdy by se systém jinak zhroutil.





Banka, jež je podle hodnoty aktiv druhou největší bankou ve Spojených státech, je obviněna z toho, že nezjistila podezřelou činnost, která zahrnovala vklady stovek tisíc dolarů do účtů s poměrně malými, zápornými nebo neexistujícími zůstatky, jakož i převody v rámci stejného týdne na jiné účty nebo investory, kteří ho chtěli vybrat.Ponziho schémata nejsou tak ojedinělá, jak by se mohlo zdát, píše finanční server pymnts.com. Jen v roce 2016 jich bylo v USA zjištěno 59 v částce 2,4 miliardy dolarů . Počet těchto "letadel" se za posledních pět let prakticky nemění. Jejich oběťmi jsou povětšinou vzdělaní, majetní lidé.