Medvědí nákaza na asijských trzích

Kontinentální čínské akciové trhy se ocitly v medvědích spárech. Investoři se obávají probíhající obchodní rozepře mezi Washingtonem a Pekingem. Nálada na trzích se pomalu zhoršuje.

Benchmarkový index Shanghai Composite zavřel už včera oficiálně v medvědím teritoriu, tedy o alespoň 20 % níže oproti svým nedávným maximům. Podobně je na tom i index blue-chips CSI 300. Menší Shenzhen Composite vstoupil do medvědího trhu již v únoru tohoto roku.

Mezi faktory, které přispěly k poklesu na trzích, patří rostoucí napětí mezi USA a Čínou. Americký prezident Donald Trump v úterý přijal návrh ministra financí Stevena Mnuchina na omezení čínských investic do amerických technologických společností. Zda se tak stane, je ale ve hvězdách. Trump totiž podle pozdějších informací agentury AP naznačil, že administrativa by od avizovaných plánů zavést limity na čínské investice do amerických technologických firem mohla odstoupit. Bílý dům chce podle dnešních zpráv nicméně zpřísnit systém kontroly zahraničních investic do nákupu amerických technologií. Žádné specifické kroky proti Číně v tomto ohledu ale dnes neohlásil.

USA také plánují zavést 6. července dodatečná 25% cla na čínské dovozy za 34 miliard dolarů a cla na dalších 284 produktů, včetně polovodičů a elektroniky, za 16 miliard dolarů.

„Pokud se zaměříte pouze na cla za 50 miliard dolarů, tak bude makro dopad malý… Horší jsou ale netarifní části, které se zaměřují na omezování investic a které by mohly vést k narušení globální produkce a také globálního obchodu,“ řekl Chaj-pin Ču, hlavní ekonom pro Čínu u JPMorgan. „Když se propojí, tak je jasné, že je trh čím dál tím nervóznější. A mezi kontinentálními investory je nervozita oproti globálním investorům vážnější.“

Ani čínská ekonomika nepředvedla příliš povzbudivá čísla. Výnosy čínských průmyslových firem v květnu podle dat sice prudce vzrostly, ale soukromý průzkum národního výrobního sektoru už byl méně lichotivý. Navíc květnový růst fixních investic a maloobchodní prodeje nenaplnily očekávání. „Investoři prodávají blue-chips, protože jsou v době strachu z obchodní války čím dál pesimističtější, co se ekonomiky týče. Ze stejného důvodu také klesá jüan,“ řekl Yang Hongxun, analytik investiční společnosti Shandong Shengguang.

Na páru s dolarem prohlubuje jüan své ztráty. Čínská centrální banka dnes stanovila střední hodnotu měny nejníže za posledních šest měsíců. Investoři se obávají, že by depreciující jüan mohl spustit odliv kapitálu, uštědřit ránu cenám akcií a navýšit náklady domácím aerolinkám za dluhy denominované v dolarech.

„Myslím si, že v krátkém období budeme v zajetí volatility… Obchodní spory a tok nových zpráv se každý den mění, ale myslím si, že lidé to hodnotí hodně negativně,“ řekl Kevin Leung, výkonný ředitel investiční strategie pro Haitong International Securities. „Jednání se určitě budou protahovat, takže podle mě to bude dlouhodobé,“ ale investoři by se vůči zprávám o obchodu mohli imunizovat a začít se zase zaměřovat na fundamenty, čímž by se příjmy čínským korporacím vrátily, dodal Leung.

