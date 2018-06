ČNB zvýšila úrokové sazby. Koruna po výšvihu odevzdává zisky

Pro zvýšení základní úrokové sazby dnes hlasovalo všech šest přítomných členů bankovní rady ČNB. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Na jednání nebyl přítomen viceguvernér Mojmír Hampl, který je výrazným zastáncem růstu úrokových sazeb. Základní úrokovou sazbu, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na jedno procento.



Důvodem zvýšení sazeb byl podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna v posledních týdnech oslabila a inflace se dostala nad dvouprocentní cíl ČNB. "Dnes byla ta situace tak jasná, že nebyl důvod odkládat toto rozhodnutí," uvedl Rusnok. Zároveň Dodal, že na jednání nezazněl návrh na větší zvýšení sazeb.



"Rozhodně nejsme v žádné urgentní situaci. Pohyby kurzu v malé otevřené ekonomice jsou zcela normální. Trend, který jsme nastolili, bude pokračovat, ale s jakou intenzitou je dnes těžké odhadovat. Necháváme dnes tuto věc otevřenou na novou prognózu," uvedl dále guvernér.

Vývoj kurzu koruny k euru online:

Rada označila rizika pro odhadovaný vývoj ekonomiky v aktuální prognóze jako proinflační, tedy ve prospěch růstu spotřebitelských cen. "Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako proinflační a hovořící ve prospěch dřívějšího zvýšení úrokových sazeb," uvedl Rusnok.



Mezi rizika zařadil slabší než očekávaný kurz koruny, vyšší než očekávanou inflaci a silnější inflační tlaky ze zahraničí.



"Obecně se ale hlavní příběh naší makroekonomické prognózy nemění. Nadále platí, že ekonomika je ve fázi silného růstu. V některých aspektech se pak ukazuje, že je výrazně nad svým potenciálem, přehřívá se," uvedl Rusnok. Očekává, že i nová prognóza ČNB v hlavní linii potvrdí vývoj, tedy zpomalování ekonomiky a v některých oblastech vyčerpanost jejích kapacit.

Devizové rezervy jsou něco jako atomový kufřík

Česká koruna se pod prognózou ČNB pohybuje již nějakou dobu. O případných jiných opatřeních než o úrokových sazbách, na příklad o prodeji naakumulovaných rezerv, ale bankéři podle Rusnoka dnes neuvažovali. "Výkyvy máme. Drobné výkyvy jsou a budou a zapojení devizových rezerv jsme rozhodně neuvažovali. Devizové rezervy jsou něco jako atomový kufřík. Používají se, když je opravdu hodně zle. A to tedy ani náhodou u nás není,“ uvedl Rusnok na dotaz Patria.cz.

"Budeme si muset v této zemi zvyknout. Chceme-li mít vlastní měnu, která je férová z hlediska svého kurzu, která se pohybuje na trhu a tam se tvoří její cena, tak musíme počítat s tím, že ta měna bude volatilní," řekl také Rusnok, podle kterého nejsou malé otevřené ekonomiky s plovoucím kurzem, které by nezažívaly nějaké fluktuace. "My dokonce patříme k těm zemím, které mají relativně jedny z nejnižších volatilit, pokud jde o kurzový výsledek, čili o směnný kurz," uvedl rovněž.



ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková sazba tehdy stoupla o 0,25 procentního bodu.



ČNB zvýšila dnes také lombardní sazbu, a to o 0,5 procentního bodu na dvě procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, zůstala na 0,05 procenta.

Česká koruna se po zvýšení sazeb dostala na páru s eurem nejvýše až za skoro dva týdny, po tiskové konferenci ale zisky převážně odevzdala. K euru aktuálně zpevňuje o 0,2 % na 25,855 EURCZK.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8626 -0.1244 25.9359 25.6902 CZK/USD 22.2752 0.1939 22.3127 22.0712 HUF/EUR 326.8704 0.2234 327.3700 325.7478 PLN/EUR 4.3384 0.1709 4.3436 4.3275

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6631 -0.0978 7.6994 7.6487 JPY/EUR 128.1550 0.0156 128.2830 127.5846 JPY/USD 110.3930 0.3354 110.4340 109.5760

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8822 0.1504 0.8831 0.8804 CHF/EUR 1.1550 0.0897 1.1556 1.1518 NOK/EUR 9.4535 -0.1705 9.4978 9.4535 SEK/EUR 10.3309 -0.1584 10.3893 10.3280 USD/EUR 1.1610 -0.3254 1.1674 1.1596

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3545 0.1490 1.3583 1.3501 CAD/USD 1.3294 -0.0526 1.3327 1.3277

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



