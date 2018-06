Mnuchin: Nejasnosti kolem restrikcí čínských investic jsou nešťastné. Smysl je jednotný

Americký ministr financí Steven Mnuchin dnes uváděl na pravou míru informace a následné reakce na oznámení o restrikcích vůči čínským investicím v posledních dnech. Podle jeho slov je celý tým prezidentských poradců v tomto ohledu zcela jednotný a případné nejasnosti či smíšené výklady a signály v tomto ohledu jsou nešťastné.Podle Mnuchina Bílý dům nebude blokovat veškeré investice firem s podílem čínských vlastníků alespoň 25% do US technologických firem, jak se uvádělo zkraje týdne, ale bude se v této otázce vždy obracet na nově vytvořený úřad Committee on Foreign Investment in the United States či zkráceně CFIUS, který takové investice bude posuzovat a vyhodnocovat.Úřad by měl také posuzovat opačně mířené případy zahraničních venture projektů pracujících s klíčovými technologiemi. Restrikce v tomto ohledu by pak platily vůči všem zemím a ne jenom Číně.