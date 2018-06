12.h - Evropa oslabuje, vylekalo ji Trumpovo varování kolem íránské ropy, eurodolar nejistý, ropa v plusu, BCPP klesá kvůli ex-divi ČEZu

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne lehce klesají. Špatná nálada na trzích přetrvává především v souvislosti s negativními vlivy obchodní války USA s hlavními partnery. Obavy se opětovně zvýšily v souvislosti s varováním US administrativy vůči všem, kteří dovážejí ropu z Íránu s tím, že US sankce se mohou v tomto ohledu obrátit také proti nim.Celkové ztráty limituje především energetický sektor, který reaguje na US varování růstem cen ropy Eurodolar osciluje kolem včerejšího závěru. Koruna osciluje kolem hranice 25,9 za euro a vyčkává na dnešní rozhodnutí ČNB Ropa dopoledne v plusech, kam ji tlačí US varování spolu s krátkodobými výpadky produkce v Libyi a Kanadě. BCPP dnes dopoledne silně ztrácí a to především zásluhou ex-dividendového poklesu ceny akcií ČEZu . Hlavní pražský akciový titul oslabuje zhruba o výši čisté dividendy . Výrazněji se nedaří akciím Erste , jež klesají pod důležitou psychologickou hranici 900 Kč VIG oslabují pod hranici 600 Kč , nedaří se také akciím O2 a to bez zjevnějších příčin.