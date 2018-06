Je třeba zabít Teslu

Šéf společnosti Tesla a velký vizionář Elon Musk před několika dny rozeslal asi 30 000 svých zaměstnanců text, ve kterém hovoří o sabotáži firemního provozu. Tato sabotáž měla podle CNBC zahrnovat i změnu softwaru ve výrobním systému a „export vysoce citlivých dat neznámým třetím stranám“. „Rozsah celé akce ještě není znám, ale to, co doposud víme, je hodně vážné. Člověk, který to udělal, tvrdí, že tak činil kvůli tomu, že se mu nedostalo požadovaného povýšení. Musíme ale zjistit, zda jednal sám, nebo ve spojení s dalšími zaměstnanci či dokonce s nějakou organizací zvenčí,“ napsal Musk. Jamie Powell na FTAlphaville rozebírá širší souvislosti celé události.



Powell poukazuje na to, že v Kalifornii mohou být lidé za podobné činy posláni do vězení až na tři roky. A k podobným věcem nedochází ve velkých firmách jen ojediněle. Musk ovšem tvrdí, že Tesla je (i v tomto případě) jedinečná. „Jak dobře víte, seznam organizací, které by si přály pád Tesly, je dlouhý. Patří sem obchodníci z Wall Street, kteří drží krátké pozice na jejích akciích a mohou na nich prodělat miliardy dolarů. Nebo ropní giganti, kteří patří k nejbohatším korporacím na světě a nelíbí se jim pokrok Tesly v oblasti solární energie a elektromobilů. A jsou tu i velké automobilky. Tyto společnosti nejednají vždy v rukavičkách, a když jsou ochotny podvádět s emisemi, možná jsou ochotny podvádět i jinak,“ míní šéf Tesly.





Powell tento názor komentuje s tím, že ropné společnosti jsou cílem mnoha podobných obvinění a korporátní špionáž není automobilkám cizí. Zahrnovat do podobných seznamů investory s krátkými pozicemi je ale novinka. A Powell v této souvislosti zmiňuje studii, ve které Jonathan M. Karpoff a Xiaoxia Lou poukazují na schopnost takových investorů identifikovat zavádějící finanční informace a pochybné chování vedení firem. Navíc pomáhají tlumit nadměrné nadšení trhu, což je podle Powella v případě Tesly, která se i přes pokračující ztráty obchoduje za šestinásobek tržeb, více než relevantní.Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Schiller zase došel k závěru, že realitní bublina se v USA nafoukla i proto, že neexistoval efektivní mechanismus, jak proti realitám otevírat krátké pozice. A výrazný zájem investorů zaměřujících se na krátké pozice vzbudily v minulosti zejména problematické společnosti jako Enron, Lehman Brothers, Tyco, Worldcom či Carillion. „Jsou i extrémní případy, kdy například jeden muž zkoušel v obchodu Target instalovat výbušninu s cílem potopit akcie této společnosti,“ píše Powell. Dodává však, že organizování sabotáže už vypadá jako příliš ujetý způsob, jak tlačit na propad cen akcií , a to „zejména ve srovnání s tím, jak akcie Tesly dovede potopit sám Musk svým projevem při hovoru s analytiky“. FTAlphaville vše uzavírá s tím, že „pokud Tesla padne, nebude to kvůli krátkým pozicím. Jsme si docela jisti, že Musk si toho je dobře vědom.“