TradeWar: Dvojsečné zbraně terakotové armády

Čína v obchodním sporu se Spojenými státy nemá po ruce „jaderné zbraně“, tedy alespoň takové, které by více neublížily samotné Číně, píše Tom Holland, komentátor deníku South China Morning Post .

Stálicí mezi těmito obavami (či pro některé nadějemi) je možnost, že Čínská lidová banka a státní fondy odprodají své rezervy amerických státních dluhopisů . Pokud by tyto dluhopisy odprodávali postupně, pravděpodobně by tyto dluhopisy absorbovali soukromí investoři.

Všechna mnohokrát zmiňovaná „červená tlačítka“, která mají čínské autority k dispozici, může Trumpova administrativa relativně snadno neutralizovat, či by jejich efekt stejnou či větší silou zasáhl také Čínu – kroky proti americkým firmám by bolestivě zasáhly jejich čínské partnery (joint ventures), obchodní přebytek s USA zároveň znamená, že v celním soupeření za delší konec provazu tahají Spojené státy,…

Přes všechny divoké historky totiž, ač největší investor, Čína drží pouze 5,6% amerických vládních dluhopisů. Letošní opakovaný pokles sazeb 10-ti letých dluhopisů od hranice 3% ukazuje, trh je výměnou za byť jen o trochu vyšší výnos ochotný absorbovat velké množství dluhopisů.

V případě toho, že by Čína prodala všechny své americké dluhopisy naráz, trh by vyschl, což by vyslalo sazby prudce směrem vzhůru. I tato možnost má citelný háček – v takové situaci by pravděpodobně zasáhl Fed, což by v podstatě znamenalo, že americká vláda kupuje se slevou svůj dluh zpět – jinými slovy, Čína by umožnila splnění jednoho z předvolebních slibů Donalda Trumpa. Vše navíc jistí zákon o ekonomický nouzi z roku 1977, který dává presidentovi pravomoc zmrazit Čínou vlastněné dluhopisy na dobu neurčitou…