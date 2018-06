US vláda zabavila bitcoiny za 24 mil. USD. Půjdou na trh formou aukce

Podle agenturních zpráv americká vláda s největší pravděpodobností "znárodní" cca 4 000 bitcoinů zadržených při zásahu proti nezákonným živlům v celkové tržní hodnotě cca 24 mil. USD . Mince byly zabaveny dvojici podezřelých z výroby a distribuce drog. Podezřelí tržbu z prodeje drog převáděli do bitcoinů od listopadu 2013 do července 2017. V rámci zásahu úřady zabavily také cca 5,6 mil. USD v hotovosti.Očekává se, že po vyřízení všech náležitostí a po schválení soudem budou zadržené bitcoiny prodány na trhu formou aukce.Zmíněné zadržení bitcoinů není vůbec prvním. Jen v období let 2013 a 2014 US úřady zadržely a následně na trhu prodaly bitcoiny v objemu cca 80 000 kusů. V roce 2016 pak následovalo dalších cca 2 700 mincí a letos zkraje roku dalších 3 800 a 500 mincí.