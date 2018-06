Jmenování vlády: Toto byste měli o nových ministrech vědět

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje novou vládu složenou z ministrů za hnutí ANO a sociální demokracie. Necelá polovina navrhovaných kandidátů bude ve své funkci pokračovat, na seznamu Andreje Babiše se ale objevila i jména nová, z nichž některá budí velké emoce. Hlava státu jmenuje členy nové vlády ve středu v 9:00 hodin na Pražském hradě. Informaci potvrdil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Událost můžete sledovat i v přímém přenosu na TN.cz. Pokud premiér Andrej Babiš dojedná podporu komunistů, kteří mají koalici zajistit většinu poslanců, může vláda získat důvěru ve sněmovně už 11. července a vznikne i přesto, že Zeman odmítá europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) coby nového ministra zahraničí. Hnutí ANO na jeho jmenování trvá kvůli dodržení koaliční smlouvy, je však možné, že ve výsledku resort diplomacie převezme šéf sociální demokracie Jan Hamáček, který má současně řídit i ministerstvo vnitra. Miroslav Poche ale není jediným kandidátem, jehož působení v nové vládě se stalo trnem v oku některým politikům. Ostré kritice čelí třeba i kandidátka na post ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Noví ministři Miroslav Poche - ministerstvo zahraničí Český politik a ekonom Miroslav Poche (40) v současné době zastává funkci europoslance, nyní si brousí zuby na post ministra zahraničí. Premiér Andrej Babiš ho do funkce navrhnul kvůli koaliční smlouvě s ČSSD, která trvala na tom, aby se na ministerském seznamu objevil. Vzdělání a kariéra: Poche vystudoval obor evropské agrární diplomacie na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Při misích v Kosovu a Bosně a Hercegovině byl zástupcem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Na ministerstvu zahraničí už působil - zajišťoval komunikaci s Komisí OSN pro lidská práva. Pracoval i na ministerstvu zemědělství. Z titulu pražského zastupitele působil v orgánech několika společností. Nyní kromě jiného podniká v oblasti cestovního ruchu. Skandál s financováním ČSSD: Před komunálními volbami v roce 2010 se Poche přiznal ke skrytému financování ČSSD. Tvrdil, že chtěl, aby se strana vyhnula povinnosti platit daň, svůj několikasettisícový dar straně proto rozdělil a napsal na jiné členy strany. Poche se tehdy vzdal svých stranických funkcí, post zastupitele Prahy 3 ale obhájil. Konflikt se Zemanem: Prezident Miloš Zeman Pocheho kritizuje zejména kvůli jeho postojům k migraci. Europoslanci kvůli tomu doporučil, aby kandidaturu na post ministra zahraničí ještě zvážil. To však Poche odmítl. V případě, že by ho Zeman odmítl jmenovat (ukládá mu to Ústava ČR), chce prezidenta k podpisu přimět žalobou. "Pan premiér by musel využít svého práva a podat kompetenční žalobu," uvedl pro Hospodářské noviny. Taťána Malá - ministerstvo spravedlnosti Místo Roberta Pelikána se má do čela ministerstva spravedlnosti postavit poslankyně za ANO Taťána Malá (36). Té opoziční poslanci vyčítají zejména nedostatečnou odbornost, přílišnou oddanost Babišovi a možný střet zájmů. Vzdělání a kariéra: Taťána Malá vystudovala zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě Mendelově univerzitě v Brně a právo na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Působila jako právnička a mediátorka (byla jedním z prvních zapsaných mediátorů v ČR). Externě vyučuje na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Působí jako společník ve firmě All 4 Law. Právě kvůli vzdělání se ale stala terčem kritiky. Malá totiž nemá složené advokátní zkoušky, opozice navíc pochybuje o jejím diplomu z Panevropské vysoké školy v Bratislavě. To ale podle České advokátní komory (ČAK) výkonu její práce nebrání. "Považujeme za důležité být vhodným manažerem a asi možná mít dokončené právnické vzdělání, což ona splňuje," pronesla mluvčí Iva Chaloupková. Advokátní zkoušky podle ní slouží k vykonávání už určitého typu právnické profese.

Zastánkyně Babiše: Malá si vysloužila nálepku zastánkyně Babiše - a to kvůli jejímu výroku o o vydání šéfa hnutí ANO a jeho zástupce k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby?" pronesla tehdy v rozhovoru pro Info.cz. Malá později řekla, že výrokem chtěla otevřít debatu o imunitě.

Možný střet zájmů: Malá čelí kritice i kvůli tomu, že její manžel je insolvenčním správcem a že spoluvlastní firmu na poskytování půjček. Nový ministr spravedlnosti přitom bude v příštích měsících řešit úpravu podmínek oddlužení pro lidi, kteří se ocitli v insolvenci.

Marta Nováková - ministerstvo průmyslu a obchodu

Novou ministryní průmyslu se stane šéfka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková, která nahradí Tomáše Hünera. Za cíle si vytyčila zatočit s byrokracií, rozhodnout o dostavbě jaderných bloků nebo posílit služby a obchod.

Vzdělání a kariéra: Nováková vystudovala systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, v roce 1991 se pak podílela na založení společnosti Sluno Corporation. Je viceprezidentkou Hospodářské komory ČR,v současnosti stojí i v čele společnosti Language Planet, s. r. o., kterou spoluzakládala. Od května 2014 je prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Lubomír Metnar - ministerstvo obrany

Bývalý policista a dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar se přesune do čela ministerstva obrany, kde končí Karla Šlechtová. Metnar byl před revolucí příslušníkem komunistické Veřejné bezpečnosti a jejího Pohotovostního pluku.

Vzdělání a kariéra: Vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR a následně Ostravskou univerzitu v Ostravě se specializací na ekonomiku, obchod a služby. Od roku 1998 působil u policie, kde prošel různými funkcemi. Od bývalého ministra vnitra Martina Peciny dostal medaili za to, že s týmem vyšetřovatelů dostal před soud pachatele žhářského útoku ve Vítkově, při kterém byla těžce popálená malá Natálka. Později se stal dokonce jeho prvním náměstkem. Ministerstvo vnitra ČR opustil v červenci 2014. Poté se vrátil zpátky do Vítkovic, kde byl až do jmenování ministrem šéfem bezpečnosti.

Jednání při volbě prezidenta: Před lednovou volbou prezidenta Metnar na oficiálním webu Ministerstva vnitra ČR dementoval žertovnou informaci, že Miloš Zeman postupuje jakožto stávající prezident automaticky do druhého kola. Lživé informace o protikandidátovi ve druhém kole Jiřím Drahošovi včetně nepravdivého nařčení z jeho členství v StB však veřejně nevyvracel, protože měly podle Metnara jiný charakter závažnosti.

Antonín Staněk - ministerstvo kultury

Vysokoškolský pedagog a primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD) chce coby ministr kultury klást důraz hlavně na obnovu památek a prezentaci české kultury v cizině. Dále se chce zaměřit na platy vysokoškoláků.

Vzdělání a kariéra: Staněk vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Učil na Vojenské střední škole protivzdušné obrany v Liptovském Mikuláši na Slovensku nebo na Gymnáziu Šternberk. Nyní na Univerzitě Palackého v Olomouci působí jako proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí Katedry společenských věd. Angažuje se jako viceprezident Českého svazu házené a předseda Středomoravského svazu házené. Od roku 2014 je primátorem Olomouce.

Petr Krčál - ministerstvo práce a sociálních věcí

Do čela ministerstva práce a sociálních věcí se nově postaví Petr Krčál (ČSSD), který tu dříve už působil jako náměstek. Stejnou funkci později zastával i na ministerstvu pro lidská práva. Ve funkci skončil v prosinci 2017.

Vzdělání a kariéra: Pracoval jako technik ve Ždárských strojírnách a slévárnách, po odmaturování na Středním odborném učilišti elektrotechnickém si dodělal ještě půlroční kurz psychologie, sociologie, politologie a řízení podniku. V roce 1998 začal soukromě podnikat, později se stal tajemníkem náměstka ministra obrany ČR a poradcem ministra obrany ČR.

Krčál si nakonec doplnil ale i vysokoškolské vzdělání, a to v oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Institutu mezioborových studií Brno. V letech 2007 až 2009 přidal navíc obor andragogika a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Trestní oznámení: Petr Krčál oznámil, že nebude zasahovat do trestních oznámení podaných ministerstvem za dosavadní ministryně Jaroslavy Němcové (ANO). Úřad podal za Němcové 11 oznámení na předchozí vedení ministerstva, kdy byla v jeho čele sociální demokratka Michaela Marksová. Sociální demokraté již dříve ohlásili, že pokud ministerstvo povedou, stáhnou návrh Němcové na redukci v doplatcích na bydlení. Podle Krčála je nejprve nutný zákon o sociálním bydlení.

Miroslav Toman - ministerstvo zemědělství

Šéfem ministerstva zemědělství bude Miroslav Toman - č podnikatel a bývalý náměstek ministrů zemědělství.

Vzdělání a kariéra: Toman se do rodiny ministra zemědělství narodil. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, později působil jako manažer v zemědělských společnostech Agrotec Hustopeče a Agrotrade (později zkrachovala). Pracoval jako obchodní rada na velvyslanectví ve Washingtonu a v Bratislavě. Od roku 2007 je prezidentem Potravinářské komory ČR, mezi roky 2014 a 2017 byl i prezidentem Agrární komory ČR.

Jan Hamáček - ministerstvo vnitra

Do čela ministerstva vnitra se nově postaví šéf ČSSD Jan Hamáček. Ten by se mohl kromě jiného dočasně chopit i resortu diplomacie, pokud by prezident odmítl jmenovat Miroslava Pocheho.

Vzdělání a kariéra: Hamáček studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor překladatelství / tlumočnictví. Studia ale nedokončil. Předsedal Zahraničnímu výboru, působil ve Výboru pro evropské záležitosti a ve Stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS. Byl stínovým ministrem obrany sociální demokracie. V tajné volbě v listopadu 2013 byl zvolen předsedou Sněmovny. V současné době zastává post jejího místopředsedy, je úřadujícím šéfem ČSSD.

Kritika kvůli alkoholu: Hamáček čelil kritice kvůli videu ze Sněmovny, které se v roce 2015 objevilo v médiích a kde se mu značně plete jazyk. Později přiznal, že vypil dva panáky, které špatně reagovaly s léky na bolest zad.