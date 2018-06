Banka MONETA nadále v hledáčku Spojených Arabských Emirátů

Prostředky z Blízkého východu putují do České republiky. Jak poodkrylo aktuální regulatorní hlášení, emirát Abú Zabí (Abu Dhabi) navýšil podíl v MONETA Money Bank (dále jen MONETA). Došlo totiž k překročení zákonem stanovené vlastnické hranice pro povinné zveřejnění informace.

Suverénní národní fond Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) emirátu Abú Zabí uvedl, že v bance MONETA navýšil podíl na více než 1 procento. K pátku 22. červnu vlastnil přesně 5 132 819 akcií. Vzhledem k aktuální tržní ceně akcií MONETA 75,55 Kč lze tento podíl ocenit na zhruba 388 milionů korun.

O investici v bance MONETA fond prvně informoval právě před rokem, kdy reportoval tehdy aktuální podíl 0,96 %. V mezičase tak přikoupil 224 tisíc akcií MONETA.

Z daných údajů lze tak předpokládat, že podíl fondu v bance se pohyboval okolo 5 milionu akcií i v době letošní dubnové valné hromady. ADIA tak mohl na dividendách inkasovat okolo 40 milionů korun.

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

K fondu ADIA lze uvést, že jeho historie sahá do roku 1976. Dle aktuálních pravidel své portfolio dle regionů situuje nejvýrazněji do Severní Ameriky (35-50 %) a Evropy (20-35 %). Z hlediska druhu aktiv pak především do rozvinutých ekonomik (32-42 %). Ke konci roku 2017 fond uvedl, že jeho anualizovaná výnosnost v posledních 20 letech dosahovala v průměru 6,5 %, při pohledu na posledních 30 let dokonce 7 %.

Očekávat nějaké kroky fondu coby akcionáře v bance MONETA nelze, jelikož se totiž aktivně nesnaží spravovat veřejné společnosti, do kterých investuje. Na 55 % aktiv fondu je navíc spravováno externími společnostmi, na které jen dohlíží interní manažerský tým. Aktiva fondu dle dostupných neoficiálních údajů dosahují 828 miliard dolarů (18,4 bilionu korun). Investice v bance MONETA je tak jen kapkou v moři…

Další akcionářské změny v bance

V posledních týdnech šlo vysledovat nejvýraznější pohyby akcií MONETA na účtech britské bankovní skupiny Barclays. Ta před valnou hromadou navýšila podíl až na 3,73 %. Postupně jej snižovala dokonce pod hranici 1 % (k 10.5.). Zatím naposledy zveřejnila k 31.5. navýšení pozice zpět nad hranici kvalifikovaného akcionáře, resp. na téměř 1,12 %.

Zmínit je možné také podíl matky domácí Komerční banky francouzské Société Générale. Ta v polovině května nahlásila vlastnictví 1,13 % akcií MONETA, tj. dosud svou největší angažovanost. Nutno dodat, že vlastně jen nevýrazně. Poprvé se coby akcionář Société Générale objevila loni v listopadu, její podíl od té doby vlastně stále osciluje okolo hranice 1 %.

Jako významného akcionáře banky MONETA nelze nezmínit největší investiční skupinu světa BlackRock. Naposledy v první polovině května uváděla podíl 4,56 %, tedy poměrně stabilní stav posledních měsíců. Zhruba před rokem však angažovanost BlackRock v bance byla téměř dvojnásobná.

Přehled akcionářů

Z hlediska největšího počtu akcií evidovaných v CDCP zůstává Chase Nominees, tedy dceřiná firma J.P. Morgan. Od IPO šlo sledovat postupný pokles podílu. Ke konci loňského roku na 17 %. Poslední údaje tentokrát ukazují na nárůst o téměř 2 procentní body. Částečně mohlo dojít k přesunům z „matky“, když oproti konci roku podíl J.P. Morgan naopak o procentní bod klesl. Chase Nominees by nejspíše měla být významným tzv. custody (správce pro jiného vlastníka, resp. vlastníky). V tomto ohledu však na trhu kolují různé spekulace...

Níže uvedený přehled více než procentních akcionářů banky MONETA (k 31.5.2018) dle stavu v CDCP tedy nelze brát jako jednoznačný přehled skutečných vlastníků. Řada firem na svém účtu přinejmenším část akcií drží jako zmiňovaný správce. Někteří akcionáři, kteří regulatorně nahlásili podíl na hlasovacích právech, naopak v přehledu chybí.

Zdroj: MONETA