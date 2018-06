Varovných signálů z Číny už je příliš

Čína v posledních týdnech zažívá výrazné ekonomické a finanční problémy.

Benchmarkový index Shanghai se za pět měsíců propadl o více než 20 % a dostal se tak do medvědího trendu. Čínský jüan oslabil v posledním měsíci o více než 2,5 % a pokračuje tak v sérii ztrát, která je největší za poslední čtyři roky. K tomu navíc sledujeme stále častější bankroty čínských firem. Čínská vláda se snaží nastartovat masivní a zdlouhavý proces oddlužení. To má za následek snížení likvidity ve finančním sektoru a ekonomický růst se dostává do ohrožení. Dopady budou mít pravděpodobně negativní efekt i na finanční stabilitu druhé největší ekonomiky světa.

Nevyhnutelnost katastrofy navíc umocňuje obchodní válka s USA. To vše vede k výprodeji čínských aktiv.

Vládní představitelé se už pokusili situaci uklidnit např. snížením povinných minimálních rezerv o půl procenta, díky čemuž by se do oběhu mělo dostat cca 700 miliard jüanů, ale také formou různých vyjádření a editorialů ve státních novinách. Navzdory tomu se index Shanghai Composite nadále propadá a klesl až pod psychologickou hranici 3 000 bodů. Tuto hranici můžeme vnímat jako Maginotovu linii a investoři tak očekávají intervenci, která situaci uklidní. Ta se ale nekoná a ani přeprodanost akcií nezastavuje investory v prodeji. Fundamenty v Číně jsou na tom velice špatně a akcie od ledna ztratily až 1,8 bilionu tržní kapitalizace.

Index klesal i v úterý, kdy opět zaznamenal ztrátu půl procentního bodu. Propad postihl hlavně energetický a finanční sektor. Technologický index Shenzhen se pohybuje na medvědím trhu od února a více diverzifikovaný Shanghai se dostal do obdobné situace až v červnu. Pro srovnání, technologický index se v USA řadí mezi nejsilnější a takřka každý týden na něm můžeme sledovat překračování historických maxim.

Výprodej v Číně připomíná rok 2015, kdy došlo k devalvaci jüanu. To rozpoutalo paniku na finančních trzích a akcie se prudce propadly. Řada problémů, např. obrovský dluh, se od té doby zhoršila a je jen otázkou času, kdy se dluhová krize naplno projeví i v Číně.

V krajině draka tak přetrvává medvědí sentiment. Shanghai se od června dál propadá (více než 8% pokles) a zařadil se tak po bok nejslabších akciových indexů na světě z hlediska výkonnosti.