Automatická účast v penzijním připojištění – budoucnost důchodových systémů?

Jak motivovat občany ke spoření si na důchod v době, kdy doporučení, daňové úlevy, nabídky „pohádkových“ výnosů nezabírají vůbec či jen velmi omezeně? Studie zaměřené na zvyky domácností spořit si, se čím dál více zabývají i otázkou, jaký vliv by na míru spoření na penzi mělo automatické zakládání penzijního připojištění. Zkušenosti z USA a Nového Zélandu, kde s tímto systémem již mají zkušenosti, ukazují, že při správně nastavených podmínkách, lidé si na penzi skutečně šetří, tj. automaticky založené účty ihned neruší.

Jaké jsou ty správné podmínky?

Automatické zakládání spoření na penzi, např. dovršení plnoletosti, nemůže být bez možnosti výpovědi, v tomto případě by se jednalo o regulérní „daň“, jejíž zavedení je dnes nemyslitelné. Jak tedy motivovat své obyvatelstvo k tomu, aby své penzijní plány nerušilo? Zkušenosti z USA říkají, že základem úspěchu jsou tyto podmínky:

- maximální jednoduchost – řadu lidí od penzijního připojištění odrazuje obrovské množství různých investičních strategií, podmínek pro předčasné ukončení, možnosti výplaty naspořených peněz, daňové úlevy apod. Sjednávání penzijního připojištění je tak „bolest“, kterou velmi rádi odkládáme na neurčitou. V okamžiku, kdy by důchodové spoření fungovalo na principu „vypnout x zapnout“, tento finanční produkt pro nás nebude takové trauma

- možnost rychlé výplaty naspořených prostředků – možnost vybrat peníze dříve, ideálně s velmi krátkou výpovědní lhůtou, v lidech tlumí potřebu vybrat si peníze / zrušit důchodové spoření „pro jistotu“ – jistotu toho, že v době zhoršující se finanční situace budeme mít rezervy, do kterých lze sáhnout.

- udělat ze spoření na penzi „standard“, kdy „divným“ nebude ten, kdo si na penzi spoření, ale kdo si na ni nespoří.

- motivace zaměstnavatelů – zatímco snížení kapitálových výnosů má na výši úložky do důchodového spoření minimální vliv, u příspěvku zaměstnavatelů je tomu naopak. Přímá úměra, kdy výše příspěvku od zaměstnavatele roste s příspěvkem účastníka spoření má pozitivní vliv na výši úložek. V České republice plní roli „motivátoru“ i státní příspěvek, jehož výše se rovněž odvíjí od výše příspěvku účastníka spoření.

Nicméně, zkušenosti vlád v USA, Velké Británii a Nového Zélandu, stejně jako výsledky analýz OECD (Willi, Thorton, Bibee; Attanasio, Bank and Wakefield) ukazují, že výše uvedené motivátory mají pozitivní vliv i v okamžiku, kdy si lidé zakládají důchodová spoření dobrovolně.

