Trumpova hrozba autům: Co může udělat Evropa?

Výhrůžka prezidenta USA Donalda Trumpa zavést cla na auta montovaná v Evropě by znamenala dramatickou eskalaci dosavadního napětí v obchodu. Evropská odpověď by ale rychle následovala. Jaká by mohla být?

Z Evropské unie se do USA vyvážejí každoročně auta za 38 miliard USD. Automobilová výroba je páteří zpracovatelského sektoru v Evropě a největší světová ekonomika je pro ni největší odbytiště.

Prezident USA Trump se se svou nejnovější hrozbou, namířenou proti autům montovaným v Evropě, přišel minulý týden v pátek na Twitteru. Pokud Evropská unie neodstraní svoje cla a obchodní překážky, hrozí autům dováženým ze starého kontinentu 20% clo, napsal.

„Auta jsou velká věc. Tohle je mnohem větší problém než ocel,“ říká podle CNN David Henig, bývalý obchodní vyjednávač, který se podílel na obchodních jednáních s USA.

Analytici tvrdí, že EU bude vycházet ve sporu ze stejné strategie, jakou použila, když Trump zavedl cla na ocel a hliník z Evropy. Výsledkem bylo, že členové EU minulý týden jednomyslně zavedli odvetná cla na americké zboží v hodnotě 3 miliard USD.

Cíl Boeing?

Vzhledem k tomu, co je ve hře, by se ale Brusel také mohl pokusit uzavřít s Trumpem dohodu. Podle Heniga by se Evropané mohli pokusit snažit dostat Trumpa na nějaké lákadlo. Neví se ale, jestli Trumpova administrativa bude chtít tuto hru hrát. Podle nejvyšší evropské představitelky pro obchod padl návrh zrušit 10% cla na auta, která uplatňuje osmadvacítka, už během jednání kvůli americkým clům na kovy. Spojené státy se ale prý nechtěly angažovat.

Evropští úředníci teď možná dokončují seznam amerických produktů, které budou terčem odvetných cel. Mohly by obsahovat chemikálie, zemědělské produkty, ale také výrobky amerického leteckého a kosmického průmyslu. Podle některých analytiků by se Evropané mohli zaměřit na Boeing, protože to je největší americký jednotlivý exportér. Navíc je přímým konkurentem evropského Airbusu.

„Terčem bude kombinace ikonických amerických značek a politicky citlivých zemědělských produktů,“ tvrdí podle CNN Gregor Irwin, hlavní ekonom společnosti Global Counsel.

Chránit vlastní zájmy

Unie se podle některých názorů také pokusí omezit škody, které by případná cla mohla napáchat evropským podnikům a zákazníkům. To by ale nemuselo být jednoduché. Dodavatelské řetězce bývají rozprostřené po celém světě a navíc propojené i mezi sebou. Případná evropská cla by kromě toho mohla ublížit automobilovým gigantům jako BMW nebo Volkswagen. Ty mají v USA svoje provozy a evropská cla by se mohla dotknout i jejich vývozu do Evropy.

Evropané také pravděpodobně napadnou americká cla na auta právně. Učinily tak už v případě cel na kovy, kvůli kterým podaly stížnost ke Světové obchodní organizaci.

Nákladnost odvetných cel a hrozba dalšího vyhrocení obchodních vztahů mezi oběma hospodářskými celky by ale nakonec mohla způsobit, že Evropa se bude ve své odpovědi mírnit. „Evropská unie nebude chtít udělat nic, co by opravdu poškodilo ekonomiku a průmysl,“ uvedl Henig. „Nejlepší odpovědí by možná bylo udělat jenom něco symbolického a ne něco extra,“ tvrdí také.

Zdroj: CNN