Investice do vlastního podnikaní

Investicí je řada typů, od klasických fondů, přes nemovitosti až po starožitnosti. Dokonce i vlastní podnikání lze označit za investici. Podnikání ale nemusí být jen budování něčeho nového na vlastní pěst. Příběh Jana Macha, franšízanta benešovského OK POINTu, je o podnikání se silným partnerem – franšízorem. Po letech strávených v korporátním prostředí se rozhodl odejít a začít takzvaně vydělávat na sebe. Investice do vlastního podnikání se v jeho případě více než vyplatila. Vy jste se rozhodl podnikat formou franšízingu, co Vás na konceptu zaujalo? O franšízing jsem se „rekreačně“ zajímal dávno předtím, než jsem se rozhodl jím sám stát. Deset, možná patnáct let jsem sledoval trendy v této oblasti, věděl jsem, jak franšízové podnikání funguje. Když jsem tedy zvažoval odchod z managementu jedné mezinárodní korporace, byl jsem přesvědčen, že franšízing vyhovuje mým potřebám a zkušenostem nejvíce. Nechtěl jsem budovat něco na zelené louce, to jsem si zkusil v mládí a vzpomínám si, jak moc těžké to bylo. Franšízing vnímám jako něco mezi zaměstnaneckým poměrem a vlastním podnikáním. Není tam ta svázanost a zatuhlost korporátu, a zároveň bezradnost samostatného podnikatele. Jste samostatní, ale nejste v tom sami. Máte k dispozici tým lidí, který se o vás postará. Třeba když řeším s klienty investice, na centrále je oddělení analytiků, kteří mi poradí. Z manažera podnikatelem, to musel být velký skok? Na jednu stranu byl, to máte pravdu. Mnoho let jste zvyklý na manažerský plat, který bohatě pokryje vaše pravidelné závazky, a najednou jste odkázáni sami na sebe. Ale tohle je jen jeden pohled, takový ten materiální, finanční. Daleko důležitější je vaše psychické nastavení, jak vy osobně k té změně přistupujete. Pokud víte, že zůstat na stejném místě pro vás znamená jen stagnaci, která vám nepřinese žádný další rozvoj, je to daleko silnější argument než peníze. A já se rozhodl, že ještě nejsem tak starý, abych promarnil příležitost investovat do sebe a své rodiny. Působil jste v jedné z největších tuzemských bank, mnohými vnímanou jako prestižní zaměstnavatel. Nechtěl jste jít spíše ke konkurenci? Byla to jedna z možností, dostal jsem řadu nabídek, vlastně stále dostávám, ale vážně jsem o nich neuvažoval. Pociťoval jsem už delší dobu únavu z korporátního prostředí, přemýšlel jsem o odchodu. Dalším impulsem bylo, že se změnilo vedení společnosti a její strategie a vize, s kterými jsem se už nemohl dál ztotožňovat. Proč jste si vybral právě koncept OK POINT, chtěl jste pokračovat v oboru financí? Musím upřesnit, že jsem sice působil v segmentu bankovnictví, ale mým oborem bylo compliance finančních trhů, tedy praktickou zkušenost s bankovními a finančními produkty a zejména s klienty na pobočkách jsem do té doby neměl. Asi tak poslední rok před odchodem jsem se začal zajímat o franšízingové koncepty daleko cíleněji. Chtěl jsem nadále působit ve financích. Zprvu jsem byl zklamaný, franšízových konceptů z tohoto oboru nebylo moc, vlastně skoro žádné. Ale pak jsem zachytil zmínku o společném projektu Broker Consulting a mBank, o OK POINTu. To bylo něco, co mne zaujalo. Představa, že budu mít „vlastní banku“, kterou si budu budovat a řídit podle vlastní vize, mne lákala. Velkou přidanou hodnotou byla i kombinace s realitami. To mi dávalo ještě větší smysl. Takže to, co jste hledal na franšízovém konceptu, byla možnost se nadále orientovat na finanční segment? Nejenom to. Zvažoval jsem řadu parametrů. Hodně důležité pro mne bylo to, aby tam byl správný poměr ceny a výkonu a také jsem hleděl na celkový koncept fungování OK POINTu. Ten měl pro mne hlubší význam v tom, že takto jsem si představoval fungování moderního bankovnictví. Otevřená bankovní platforma, distribuce napříč trhem a nezávislost při posuzování finančních produktů. Věděl jsem, že v zahraničí se podobné koncepty a trendy v oblasti bankovnictví pohybují podobným směrem. Ten kontrast vůči mému původnímu zaměstnavateli byl propastný. Tam jsem viděl, že velká finanční instituce dlouhodobě nemůže uspět jen s produkty jedné banky, to pak neděláte opravdové finanční poradenství, ale jen si na něj hrajete. Samozřejmě váhu v tom konceptu měla i moderní banka jako mBank. Tu jsem vnímal a stále vnímám jako silného partnera.





Vy jste ale ještě zmínil poměr ceny a výkonu. Kolik jste tedy chtěl do franšízy investovat a jakou jste čekal návratnost?

Franšízových konceptů je celá řada, u některých jsou vstupní investice v řádu desítek milionů, což je jen pro pár vyvolených, jiné zas „stojí“ sotva desítky tisíc. U nich jsem zas měl pocit, že si je může dovolit kdokoli. S OK POINTem byla investice 1,5 milionu korun. Výše, kterou jsem si dokázal představit, že se mi vrátí v krátkodobém horizontu a u níž už každý zvažuje, zda do toho jít nebo ne. Není to o tom „za zkoušku nic, nebo jen fakt málo dám“. To na mne působilo seriózním dojmem.

U franšízingu je jednou z nejdůležitějších věcí systém, který poskytuje franšízor. Je to vlastně návod, jak podnikat. Bylo také právě systém jedním z argumentů, proč jste se pro tento způsob podnikání rozhodl?

Určitě ano. Je to vlastně základní princip, na kterém je franšízing postavený, návod, který víte, že funguje. Nemusíte jít stylem pokus omyl. Dalším velkým argumentem bylo to, že Broker Consulting mi umožnil si vybrat lokalitu, kde chci OK POINT mít. To mimochodem také ne všechny koncepty umožňují. Byla tam jen podmínka města nad patnáct tisíc obyvatel se spádovou oblastí 35 tisíc lidí. Poskytlo mi to příležitost se po letech opět vrátit do rodného Benešova.

Už to zaznělo několikrát, role silného franšízora je důležitá, splňuje ji Broker Consulting?

Už od prvního jednání jsem se setkal s vysokou profesionalitou, jasnou strategií a vizí do budoucna. A tu cítím pořád. Vzhledem k mému předchozímu zaměstnání mne zajímaly kontrolní mechanismy nastavené v Broker Consulting. A překvapením bylo, že jsou na vyšší úrovni než u mého předchozího zaměstnavatele – mezinárodní finanční instituce. Bude to znít asi moc reklamně, ale pro mne jsou opravdu Broker Consulting symbolem profesionálů v oboru, kteří vědí, co dělají. Navíc mne nadchla i firemní kultura, soudržnost, tu jsem v bance nezažil. Jako člověku mimo obor mi při podnikání pomáhá sdílení zkušeností s ostatními franšízanty na pravidelných setkáních. Zkušenější kolegové dávají rady nováčkům.

Povídáme si tu o investici do franšízového podnikání. Ale podle toho, co tu zaznělo, tak nejste takový ten typ investora, který dá peníze a pak čeká, až je jiní zhodnotí. Nebo se mýlím?

Nemýlíte. Franšízový koncept OK POINT takhle nefunguje. Tady je to o franšízantovi, o tom jak pobočku a její zaměstnance vede. Mojí motivací bylo se dál rozvíjet, něco budovat, být aktivní. A ne pasivně žít z naspořených úspor. Každý den vidím, jak rosteme, jak si budujeme v daném městě pozici, prestiž. Máme za sebou zhruba první rok fungování. Nazval bych ho rokem stabilizace. Když jsem začínal s podnikáním, bylo pro mne nejdůležitější dosáhnout v prvním roce stabilního růstu, abych měl pevnou základnu, od které se budu moci odrazit k dalšímu rozvoji.

Těší Vás tedy Vaše investice?

Nejvíce mne těší, když od nás odchází spokojený klient, kterému jsme pomohli s financemi či realitami a který se o svou zkušenost podělí dál.