České dráhy se zajímají o koupi RegioJetu a Leo Expressu

České dráhy (ČD) se zajímají o podmínky, za kterých by bylo možné koupit soukromé železniční dopravce Leo Express a RegioJet. Lidovým novinám to řekl generální ředitel ČD Pavel Krtek. Antimonopolní úřad by podle něj případnou akvizici konkurenčních firem mohl za určitých podmínek povolit.

"V tuto chvíli se zajímáme o podmínky, za jakých by bylo možné některou nebo obě firmy koupit,“ uvedl deníku LN Pavel Krtek. Šéf ČD tedy v rozhovoru oficiálně připustil, že má zájem o oba konkurenty.

Je však možné, že České dráhy alespoň jednoho z konkurentů koupí. Podle informací LN vedení ČD už delší dobu řeší, jak by zareagovaly na možnost vstoupit do společnosti Leo Express, která nedávno vydala materiál pro případné zájemce.

Zatímco majitel RegioJetu Radim Jančura, s nímž dráhy soupeří především na trati mezi Prahou a Ostravou, prodej dopravní části své firmy opakovaně vyloučil, železniční dopravce Leo Express žádné takové prohlášení nevydal.

ČD v loňském roce přepravily přes 174,7 milionu cestujících a hospodařily se ziskem 984 milionů korun. K zisku této firmy po mnoha letech přispěla i osobní doprava, která skončila v mírném zisku.

České dráhy jednají s kraji o nových smlouvách na provoz regionálních tratí, které vyprší po roce 2019. Podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele ČD Pavla Krtka skončí platnost přibližně 80 % dosavadních smluv. Je velice pravděpodobné, že část z nich už prodloužena nebude.