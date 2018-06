Další rána pro elektromobily? ArcelorMittal hodlá z CO2 dělat palivo etanol

Podle agenturních zpráv oznámil ArcelorMittal , že vyvinul technologii na zachytávání CO2 a jeho přeměnu na ethanol, který se dá využít jakožto palivo. Zařízení s uvedenou technologií se bude testovat v továrně v belgickém Gentu, v provozu by mělo být od roku 2020.Podle Arceloru celá technologie pro belgickou továrnu stála kolem 150 mil. EUR a časem by měla být schopná produkovat až 80 miliónů litrů etanolu ročně. Pokud se technologie osvědčí, měla by být zavedena také do dalších podniků.