ECB očekává v obchodních válkách zpomalení US ekonomiky až o 2,5%

K dopadům obchodních válek připomám odhad ECB. Předpokládejme, že by USA zvýší dovozní tarify o deset procentních bodů na všechny své dovozy. A v reakci by obchodní partneři zavedly opatření ve stylu „zub za zub“ jen proti USA. Potom model ukazuje, že dopad na globální růst by byl významný, ale především díky dopadu na růst USA: v prvním roce by se růst v USA snížil o 2,5 procentního bodu. To by aktuálně znamenalo stagnaci či dokonce recesy.