Polský zlotý se dostává pod tlak

Nehledě na smíšené výsledky německé podnikatelské nálady (reprezentované indexem Ifo) euro dále maže ztráty, což může být výsledkem klesajících dlouhých dolarových úrokových sazeb . Averze k riziku roste s tím, jak se i nadále hraje téma obchodních válek a to tlačí úrokové sazby níže.Ve střední Evropě se začíná dostávat pod tlak polský zlotý, který se dost možná začíná bát toho, co přinesou nadcházející dny na ose Brusel -Varšava. EU by se totiž měla opět vyjádřit ke kontroverzní polské justiční reformě.