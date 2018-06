Ranní glosa: Německé firmy se bojí vyhrocené obchodní války

Zatímco v české ekonomice panuje optimistická nálada, v té německé opět narůstají obavy. Tolik sledovaný index Ifo v červnu opět poklesl a vrátil se na úrovně, kde byl naposledy na začátku loňského roku. Rekordní sentiment z přelomu roku je dávno pryč a firmy se na svůj současný vývoj i budoucí vyhlídky dívají opatrněji a kritičtěji. Platí to jak pro průmysl , tak pro obchod a služby. Přes svůj pokles je však nálada mezi firmami z dlouhodobého pohledu stále ještě docela vysoko, takže z posledních čísel asi není třeba dělat nějaké silně negativní závěry. Odráží se v nich totiž obavy z důsledků prohloubení obchodní války mezi USA a jejich obchodními partnery. To pro exportní ekonomiku jako je ta německá (a vlastně i česká) může znamenat potenciální problém, zvlášť pokud by se dotknula i automobilového průmyslu , který přímo představuje necelých pět procent ekonomiky . Prozatím jde však spíše o strach z potenciálních komplikací, které by zatížily německé firmy dodatečnými náklady, respektive by si ukrojily z jejich ziskových marží, nicméně jde o problém, který se ještě nemusí – zcela – materializovat. Proto zatím horší Ifo ještě nemusí znamenat výrazné zpomalení německé ekonomiky v letošním roce. Ostatně nedávné výsledky zakázek z indexů nákupních manažerů (PMI) v tomto směru rozhodně nevyznívají.V Čechách se zatím žádné obavy plošně nešíří. Nálada v ekonomice v posledním měsíci opět vzrostla díky pozitivnímu naladění podnikatelů. Průmyslové i stavební firmy si od dalších měsíců slibují další růst výroby při zachování stávající zaměstnanosti . Naproti tomu spotřebitelský index mírně poklesl, nicméně i tak se nadále pohybuje v blízkosti nedávných maxim. Domácnosti se nebojí zhoršení své finanční situace a vlastně ani inflace . Spotřebitelský sentiment tak zůstává vysoko a s ním i ochota utrácet, což je nakonec vidět každý měsíc na výsledcích maloobchodu a některých služeb. Ekonomiku tak nadále bude moci táhnout spotřeba a investice za cenu mírného zhoršení výsledků zahraničního obchodu . Tedy vlastně nic překvapivého.