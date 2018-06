Přední sociální sítě představily řadu novinek. YouTube má 1,9 miliardy uživatelů

Největší světové sociální sítě představily za poslední týden mnoho novinek. Soupeření YouTube a Facebooku vyvrcholilo v kalifornském Anaheimu na devátém ročníku festivalu VidCon, na kterém se sešli nezávislí tvůrci obsahu na sociálních sítích, jejich fanoušci a odborná veřejnost a který skončil o víkendu.



Portál pro sdílení videí YouTube představil změny rozšiřující zdroje příjmů tvůrců obsahu na jeho platformě. Dosud byla většina příjmů takzvaných youtuberů tvořena podílem z reklamy, kterou mateřská společnost Google před obsah na YouTube umísťuje. Tento model se nyní rozšíří o takzvané Channel Memberships, tedy placené členství v komunitě diváků konkrétního tvůrce.





YouTube chce během několika týdnů zpřístupnit tuto funkci pro kanály, které mají více než 100.000 odběratelů. To by se v Česku mohlo týkat desítek youtuberů. Další novinkou, která má pomoci zvýšit příjmy youtuberů, je například prodej upomínkových předmětů přímo pod videem.Portál YouTube minulý týden oznámil, že dosáhl 1,9 miliardy uživatelů, kteří se k němu alespoň jednou měsíčně přihlásí. To je překvapivě vysoké číslo vzhledem k tomu, že ještě před rokem to byla zhruba miliarda uživatelů. Facebook se v tuto chvíli pohybuje kolem 2,2 miliardy uživatelů a jeho dceřiná společnost Instagram údajně překonala miliardovou hranici.S obrovským růstem počtu uživatelů rostou i příjmy youtuberů. Podle zástupce YouTube se počet tvůrců, kteří vydělávají pěticifernou sumu v amerických dolarech, meziročně zvýšil o 35 procent. Počet tvůrců, kteří ročně vydělávají na YouTube šesticifernou částku, vzrostl dokonce o 40 procent. Podle dostupných údajů se jedná o stovky takovýchto tvůrců.Sociální síť Instagram již před VidConem ve snaze konkurovat portálu YouTube představila novou platformu IGTV, kam uživatelé mohou nahrávat až hodinová videa.Zatímco Instagram vykročil na cestu přímé konkurence YouTube, přidala se jeho mateřská společnost Facebook řadou spíše subtilnějších vylepšení svého stávajícího prostředí. Její zástupci rovněž potvrdili zájem umožnit tvůrcům obsahu vydělávat na reklamě.Jelikož zatím Facebook nedisponuje monetizačním modelem podobným tomu od YouTube (kde tvůrce může dostávat až 55 procent z výnosu z reklamy zobrazené před jeho videi), kompenzuje to aplikací pro propojování značek a tvůrců. Jejím prostřednictvím budou moci tvůrci vyhledávat možnosti komerční spolupráce se značkami, které je naopak budou moci obsazovat do svých kampaní.Další novinky představené Facebookem jsou spíše nástroji pro tvůrce obsahu, aby mohli mít lepší kontakt se svým publikem a více ho vtahovat do dění v rámci své videotvorby na platformě. Jde například o nástroj Watch Party, díky němuž může několik uživatelů sledovat na jedné stránce různá videa, komentovat je a komunikovat se svým publikem.