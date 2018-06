Souhrn 25.6. - svět se noří do červených čísel kvůli Trumpovi, BCPP jde proti, euro silnější, ropa nejednotná

12.h - Evropa se propadá v obavách z US cel na evropská auta, měny hledají směr,

ropa koriguje páteční rallye, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza na úvod nového týdne vcelku překvapivě odolala silnému zahraničnímu výprodeji a při výrazně nadprůměrné likviditě dokázala lehce růst.Evropské trhy vstoupily naopak do nového týdne plné skepse. Trumpovy nápady na cla pro evropské automobilky a jeho plány omezující čínské spoluvlastnictví amerických firem a návrhy zákazu vývozu technologií do nejlidnatější země světa utvrzují investory v tom, že obchodní války skutečně začaly respektive se naplno rozjíždějí. Reakce firemních výsledků v tomto ohledu na sebe nenechá dlouho čekat. Jak se ke všemu postaví US firmy naznačuje lakonický záměr ikonického amerického výrobce motorek Harley Davidson přesunout výrobu blíže koncovým zákazníkům, mimo dosah US cel a odvetných reakcí dalších stran . Hlavním důvodem pragmatického chování je přitom přesvědčení, že není možné "výstřelky amerického prezidenta" respektive jejich náklady přenášet na spotřebitele. Pokud by se takto zařídily všechny cly dotčené firmy je asi na místě očekávat vážné důsledky pro největší ekonomiku světa.Trhy proto silně oslabují ve snaze zrealizovat zisky.US trhy reagují na nové kroky a záměry US prezidenta silně negativně. Došlo dokonce už i na technologie, na které mířil jeden z posledních Trumpových nápadů. Euro po relativně klidném dopoledni začalo odpoledne posilovat. To se projevilo také na oslabování koruny , která se vůči jednotné evropské měně blíží hranici 26. Ropa dnes ve dvou různých variantách. Brent výrazněji korigoval páteční skok, který přišel po oznámení zvýšení produkčního stropu ropného kartelu OPEC o 1 milión barelů denně. Americká WTI korigovala jen dopoledne a později v průběhu dne ztrátu v podstatě eliminovala. BCPP dnes šla proti obecnému výprodeji. Poněkud překvapivě to bylo především zásluhou ČEZu a lehkého růstu jeho akcií při zvýšeném objemu obchodů. Překvapivý je tento vývoj především proto, že přichází i přes celkem očividné náznaky možného ukončení štědré dividendové politiky "hlavní státní firmy v zemi". Možná trh nevěří tomu, že by se státní kasa připravila tak snadno o tak vydatný zdroj příjmů, protože jinak by taková prohlášení měla být vnímána velmi negativně. Akcie ČEZu tvoří velkou část mnoha investičních portfolií a ztráta vidiny pravidelné a zajímavé dividendy je silně negativním motivem.Výrazněji se dařilo akciím CETV díky zprávám o akcionářských změnách.Nedařil ose Avastu a PMČR, jehož akcie poklesly opět po nějakém čase pod hranici 15 000 Kč