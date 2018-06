Trump chce zakázat čínské investice do US technologických firem a vývoz technologií do Číny

Americký prezident Donald Trump zjevně "kuje železo, dokud je horké" a po clech na čínské produkty a pro evropské automobilky by rád zavedl také zákaz možnosti čínských investic do amerických technologických firem a celkově by rád blokoval vývozu nových technologií směrem do Číny. Konkrétní podobu nastíněných opatření by měl Trump údajně představit do konce tohoto týdne.Podle WSJ Trumpova administrativa plánuje vydat omezení, ve kterém by firmy vlastněné alespoň z 25% čínskými firmami nesměly držet v USA majetkové podíly v průmyslově důležitých sektorech. Podle Reuters by se jednalo jmenovitě o sektor technologií. Konkrétní nastavení limitu se může prý ještě změnit.Dále by měla být přijata další opatření, která by bránila sektorově důležitým firmám ve vývozu technologií do Číny.Zástupci Bílého domu ani Tresury Depertmentu se k těmto zprávám nevyjádřili.