Ukazuje Harley-Davidskon, jak US firmy zareagují na odvetná cla? Přesune výrobu mimo USA a je to

Motocykly Harley-Davidson jsou jednou z nejikoničtějších značek definujících samotnou podstatu USA. Zdá se ovšem, že vedení firmy dbá především na výsledky a proto naznačilo, že kvůli americkým a odvetným akcích jiných zemí na ně, přesune svou výrobu mimo USA, směrem do továren v Brazílii a Asii.Podle kalkulace analytiků HD by dodatečné náklady na evropská cla mohla dosahovat až 100 mil. USD ročně. Firma ale nechce "trestat" své fanoušky a kupující a růstu nákladů se vyhne přenesením výroby mimo dosah cel. Přenesení výroby do zahraničí si sice vyžádá také nějaké náklady a nějakou dobu potrvá (cca 18 měsíců), ale je nevyhnutelné. Trh Evropy , Blízkého východu a Afriky ročně generuje cca 18,5% celosvětového odbytu značky, což odpovídá zhruba 44 935 strojů.Výsledný či zamýšlený efekt amerických cel by mohl být přesně opačný, než se zamýšlelo a místo návratu původně amerických firem na vlastní půdu dojde k jejich ještě silnějšímu odlivu směrem blíže ke koncovým zákazníkům. Vedení firem nebude chtít riskovat přenesení nákladů na spotřebitele a bude hledat jiné cesty.