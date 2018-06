Stříbrný trh hlásí: Nabídka stříbra klesla již druhým rokem

V tuto dobu zažívá světová globální ekonomika období růstu a prosperity a to se projevuje do všech oblastí. Firmy vyrábějí na maximum, roste spotřeba, poptávka, udržuje se rekordně nízká nezaměstnanost atd. Toto období růstu se, jak bylo řečeno promítá do všech oblastí a výjimkou není ani trh s drahými kovy. Docela se tento vývoj projevuje do stříbrného trhu, kde se projevuje narůstající poptávka a na druhé straně pokulhávající nabídka producentů stříbra. Jak je všeobecně známo a není potřeba to zdlouhavě připomínat, je stříbro pokládáno za extrémně podhodnocené a ceny, které v tuto chvíli jsou, jsou jen kapkou v moři a potenciál je úplně někde jinde. Stále více a více indicií tomu nahrává a připravuje ornou půdu pro růst cen. Je to jen otázkou času, kdy se tento potenciál naplno projeví a cenová úroveň se posune vzhůru.

Pojďme se podívat na další informace, které mohou podpořit růst ceny stříbra.

Podle informací vzrostla v roce 2017 průmyslová poptávka po stříbře rekordním tempem a to především v oblasti fotovoltaiky. Tomuto růstu nahrává již zmíněný růst globální ekonomiky. Rovněž byl v daném roce zaznamenán významný růst ve šperkařském sektoru. Naopak strana nabídky zaznamenala již druhým rokem po sobě pokles, který nastal po přerušovaném 13 ročním růstu před rokem 2016.

Podle World Silver Survey se v roce 2017 zvýšila průmyslová poptávka o cca 4 % na 599 milionů Oz stříbra. Další významný nárůst a to o cca 19 % byl zaznamenán ve fotovoltaické poptávce. Šperkařství zaznamenalo v roce 2017 nárůst o 2 % a to na 209,1 milionů Oz stříbra. Hlavním hybatelem tohoto růstu představovala Indie, kde byl nárůst oproti roku 2016 o 7 %. Další silný nárůst poptávky byl zaznamenán v Severní Americe, přičemž v USA byl nárůst o 12 %. Celosvětově poptávka po stříbrném zboží vzrostla v loňském roce o cca 11,5 % a to na 58,4 milionů Oz.

Naopak důlní dodávky stříbra klesly v roce 2017 oproti roku 2016 o cca 4,1 % z 888,6 milionů Oz na 852,1 milionů Oz, tedy pokles o 36,50 milionů Oz. Tento pokles je důsledkem přerušení dodávek v celé Americe. Dalším hlavním faktorem byl pokles produkce u zemí jako je Peru a Čína, následně pak ztráty v Austrálii a Argentině. Propady byly v určité míře vyvážené produkcí z Mexika.

V následujících tabulkách je zobrazena nabídka a poptávka stříbra za rok 2016 a 2017: