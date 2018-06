Vzestupy a pády tematických ETF!

Autor: Zuzana Janková

V loňském roce došlo k masivnímu krátkodobému zvýšení cen akcií, avšak počátkem roku 2018 se ceny zhroutily, čímž emitenti burzovně obchodovaných fondů (ETF) získali neobvyklý investorský zájem. Růst ETF za posledních deset let byl neuvěřitelně robustní. Jen v letošní roce debutovalo necelých sedm ETF spojených s technologií blockchain. Blockchain ETF se počítají mezi „tematické fondy“, což znamená, že jsou určeny pro specializovaný podsektor trhu.

Tematické fondy jsou oblíbené zejména u menších poskytovatelů ETF. Z velké části se jedná o to, že v rámci hlavní kategorie aktiv již několik let dominuje malý počet obrovských hráčů, mezi které lze zařadit například společnosti Vanguard, BlackRock či State Street Global Advisors, které drží více než 70 % globálních aktiv ETF. Menší sponzoři tematických fondů poskytují vstupní bod do segmentu trhu, kde větší hráči nemají velkou a silnou pozici.

Bez ohledu na jejich výkonnost se většina úzce zaměřených tematických fondů snaží přilákat aktiva a zvýšit svoji atraktivitu pro investorskou veřejnost, nicméně ne vždy se nabídka střetně s poptávkou, z toho důvodu mnohé ETF skončily, protože se ukázaly být příliš nevýnosné. Například na začátku tohoto měsíce fond zaměřený na whisky oznámil likvidaci.

Ovšem lze nalézt i příklady tematických ETF, které zaznamenaly úspěch, zejména ETF věnované tématu robotiky Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) a Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Každý z těchto fondů získal více než 2 miliardy USD, což je pozoruhodná částka pro kategorii, kde mnozí nezískají ani 50 milionů USD, která je obvykle uváděny jako prahová hodnota ziskovosti.

Jeden z nejžhavějších sektorů fondů obchodovaných na burze v roce 2018 zahrnuje technologii, která je nová, často nepochopená a dosud nebyla rozsáhle využívána nebo rozvíjena. Jedná se o technologii blockchainu, která se stala jednou z nejskloňovanějších na Wall Street.

Někteří sponzoři vsázejí na popularitu blockchainu a spatřují tuto technologii jako neodolatelnou pro investory. Na trhu lze vybírat z těchto fondů: Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN), First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR), Innovation Shares NextGen Protocol ETF (KOIN) a REX BKCM ETF (BKC). Fondy jsou buď aktivně spravovaní, což znamená, že konstituenty do portfolia vybírá manažer fondů, nebo sledují jedinečné podkladové indexy. Úspěch Amplify a NexGen naznačuje, že v tomto sektoru byla vysoká poptávka po fondu zaměřenou právě na technologii blockchain. Oba fondy debutovaly v lednu, čímž byly vůbec první na trhu.