Rozbřesk: Čeká nás další růst sazeb ČNB?

Máme před sebou týden, ve kterém mistrovství světa ve fotbale zvolna vstoupí do vyřazovací fáze a ČNB pravděpodobně opět zvýší úrokové sazby. Proč, když poslední prognóza počítala s růstem sazeb až na přelomu roku a ekonomika na začátku roku zpomalila o něco více, než ČNB předpokládala?



Především proto, že slabší ekonomický výkon není ničím alarmujícím (podle ČNB spíše dočasným fenoménem) a nemění celkový obrázek, ve kterém viditelně sílí domácí inflační tlaky. Jak domácí inflace, tak mzdy překvapily ČNB na začátku roku 2018 vyššími čísly. Navíc trh práce každý měsíc hlásí nárůst nových neobsazených pozic a současně ve druhém kvartále teprve ve mzdách uvidíme některé velké dohody mezi odbory a zaměstnavateli (například Škoda Auto). Nehledě na zvolnění růstu se tedy česká ekonomika přehřívá a tento obrázek jenom dokresluje pohled na nejrychleji zdražující realitní trh v EU. Ten sice centrální banka primárně krotí makroprudenčními opatřeními (zejména limity na poskytování hypoték), řada centrálních bankéřů ale správně věří, že i realitní trh by si v tuto chvíli zasloužil vyšší úrokové sazby.



Je tedy jasné, že ČNB si přeje utaženou měnovou politiku. Původní předpoklad, že toho letos dosáhne primárně skrze silnější korunu, ale postupně padá. Po únorové prognóze se v tomto bodě nenaplňuje ani květnová prognóza - podle té se má dnes kurz pohybovat okolo 25,20 EUR/CZK a na konci roku na 24,60. Realita je však v tuto chvíli o necelá 3 % slabší a řadě jestřábů v bankovní radě logicky dochází trpělivost. I když největší z nich Mojmír Hampl bude tento týden chybět, věříme i tak, že těsně zvítězí jestřábí křídlo a sazby půjdou vzhůru o dalších 25 bps už nyní.





TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál pohybuje v okolí 25,90 EUR/CZK a před tureckými volbami se držela spíše v lehké defenzivě. Zdá se, že první reakce na výsledek tureckých voleb je spíše pozitivní, a to by celému středoevropskému regionu mohlo hrát lehce do karet. Současně pokud budeme mít pravdu a ČNB zvýší ve čtvrtek sazby, může to pro část trhu být překvapení a koruně alespoň dočasně pomoci najít pevnější půdu pod nohama.



Zahraniční forex

Eurodolar začíná týden tam, kde skončil ten minulý, přičemž mediálně lákavé téma uvalení amerických cel na evropská auta má jen těžko odhadnutelný dopad. Dnes bude proto zajímavé sledovat, kam se pohnul německý index podnikatelské nálady Ifo.



Středoevropské měny může krátkodobé podpořit po volbách zpevňující turecká lira. Trh zjevně “ocenil” přesvědčivé vítězství strany AKK prezidenta Erdogana (získala přes 50 %), které mu umožní konsolidovat moc a dokončit přeměnu parlamentní demokracie na prezidentskou.



Ropa

Ostře sledované zasedání OPEC+ v sobotu posvětilo očekávané navýšení těžby. Zatímco ale v pátek zakončil Brent obchodování růstem ceny pod vlivem íránské interpretace dohody, dnes již cena opět klesá ve světle interpretace saúdské. Jednání kartelu totiž uzavřelo vágně formulované komuniké, které nabízelo několik možných interpretací, přičemž rozdílné závěry podávali novinářům také jednotliví ministři.



Hlavní závěr obsažený v oficiálním textu zní, že se státy vyvarují nadměrného plnění produkčních limitů (1,8 mil. barelů denně). V tomto kontextu se operuje s navýšením produkce o 1 mil. barelů denně (od července), které je však v očích Íránu pouze nominální. Dle íránských zástupců totiž nadále platí individuální kvóty, které neumožní jiným státům kompenzovat výpadky např. ve Venezuele, což bude znamenat reálné navýšení produkce pouze o cca 600 tis. barelů denně. V sobotu nicméně vystoupila se svou interpretací dohody také Saúdská Arábie, která naopak dala najevo, že hodlá tyto výpadky kompenzovat a necítí se vázána toliko kvótou individuální ale kartelu jako celku. Z úst saúdského ministra energetiky nakonec explicitně zaznělo, že očekává zvýšení těžby na úrovni 1 mil. barelů denně. Nakolik budou ve svém plánu Saúdové důslední, bude zřejmě známo již v nejbližších týdnech.



Akcie

Hlavní indexy S&P 500 a Dow Jones skončily týden se ztrátou. Dříve zmiňovaný zaznamenává týdenní pokles poprvé od začátku dubna. DJ klesá po dvou týdnech růstu. Index Dow Jones Industrial Average si po celý pátek držel nejlepší výkonnost z hlavních sledovaných. Dow přidal 0,5 %, týden tak končil na 24.581 bodech. S&P 500 se sice zazelenal, ale výkonnost blue-chipového parťáka nepřekonal. SPX zavřel na 2.754 bodech (+0,2 %). Technologický Nasdaq Composite po dlouhé době zažil pokles dva dny za sebou. Páteční výkon má hodnotu -0,3 % na 7.692 body.