Pondělí obchodní seance 25. 6. 2018

Pondělí 25. 6. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,49 %), S&P500 (+0,19 %) a NASDAQ (-0,26 %).

Evropa: DAX (+0,54 %), FTSE 100 (+1,67 %) CAC40 (+1,34 %).

Čína: Hang Seng (-1,05 %), Shanghai Comp. (-0,56 %), CSI 300 (-0,73 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,79 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (10:00) – IFO Podnikatelské nálady (červen)

USA: (16:00) – Prodeje nových domů (květen)

-----------------------------------------------------------

Spíše než ekonomická data bude to rétorika, která určí směr obchodování a náladu na trzích v průběhu nového týdne. Investoři budou nadále sledovat eskalující napětí obchodní války mezi USA, Čínou a EU. Donald Trump pohrozil Evropské unii zavedením 20% cla na dovoz automobilů, pokud Evropa brzy nezruší svá ochranná opatření proti americkým firmám. V pátek totiž zašala Evropská unie uplatňovat cla ve výši 25 % na dovoz vybraného amerického zboží, včetně kukuřice, whiskey, džínů nebo motocyklů. Unie tím reaguje na americká cla zaměřená na ocel a hliník.

Americká centrální banky po provedeném stresovém bankovním testu uvedla, že přední americké banky by dokázaly přestát silnou recesi. Všech 35 největších amerických bankovních společností úspěšně prošlo prvním kolem každoročních zátěžových testů. Banky prokázaly, že by byly schopny přestát mimořádně silnou hospodářskou recesi a pokračovat v poskytování úvěrů. Účelem testů je zjistit, zda bankovní společnosti mají dostatečné kapitálové rezervy pro případ prudkého hospodářského útlumu. Zátěžové testy byly zavedeny v reakci na finanční krizi z let 2007 až 2009 s cílem zajistit zdraví bankovního sektoru a obnovit důvěru ve finanční systém Spojených států.

Turecký prezident Erdogan obhájil svůj mandát už v prvním kole voleb. Po sečtení více než 97 procent hlasů jeho vítězství ohlásila turecká volební komise.

Z makrodat se tento týden dočkáme hlavně zveřejnění růstu amerického HDP za 1Q 2018. Nový obchodní týden přinese jen málo opravdu důležitých fundamentů, takže by se situace na většině trhů měla odvíjet především od politických rizik a jejich případné eskalace nebo zklidnění. Futures na indexy od Asie po USA se dnes brzy ráno pohybují vysoko v červených číslech. Dnes bude zveřejněn report prodeje nových domů v USA za měsíc květen a německý index IFO podnikatelské nálady za měsíc červen.