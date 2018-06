Za roaming v EU neplatíme už rok. Na tyto nástrahy ale pořád pozor

Více než rok už můžeme ze zemí Evropské unie volat bez poplatků navíc. Objem prosurfovaných mobilních dat se zvýšil šestkrát. Stále ale existují nástrahy, na které byste si měli dávat pozor.

Na zrušené poplatky za roaming čekali Evropané několik let. Od poloviny loňského června ale konečně voláme, esemeskujeme a surfujeme po Evropské unii za domácí ceny. Při dovolené nebo služební cestě tak neplatíme nic navíc - alespoň většinou.

Nařízení Evropské komise zakazuje mobilním operátorům účtovat poplatky samotným zákazníkům, účet si ale posílají mezi sebou. Ani to ale neznamená, že by roaming úplně zmizel, nakonec může cenu navíc stejně zaplatit.

Stane se tak v případě, že překročíte tzv. hranici FUP, což je množství dat, které můžete v zahraničí "projet" bez příplatku. Limit se určuje poměrně složitě. Cenu domácího tarifu bez DPH vydělíte 6 (což je stanovená cena v eurech za 1 GB) a vynásobíte dvěma. Vyjde vám, kolik dat můžete prosurfovat a neplatit.

Dejte si také pozor na to, co je a co není roaming. Za ten se považuje volání z jiné než domácí země do jakékoliv jiné země Evropské unie. Neplatíte tak za volání z Chorvatska do Česka ani do Itálie. Pokud byste ale chtěli volat z Česka do Chorvatska, roaming to není a poplatky vám naúčtují.

Zástupci Evropského parlamentu a členských zemí EU se ale 6. června shodli na pravidlech, za kterých se sníží také cena volání z domácí země do jiného unijního státu. Normu chtějí schválit tak, aby platila už od května 2019.

Problém mohou být také oblasti, kde nařízení "Roam like home" neplatí. Poplatky navíc vám nenaběhnou, pokud cestujete do zemí Evropské unie, Norska, Lichtenštejnska a na Island. Nevztahují se ale třeba na Švýcarsko, San Marino, Vatikán nebo Monako. Pozor také na Kypru - severní část spadá pod Turecko.